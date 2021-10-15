Başkan Böcek: "Kaleiçi'ni hep birlikte koruyacağız" - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleiçi'nin Antalya için çok önemli olduğunu belirterek, "Kaleiçi bir merkezdir. Hep birlikte korumaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'ya gelen 21 ülke heyetini kabul etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşlik ettiği ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, heyete Antalya'yı anlattı.

"Kaleiçi'ne yönelik önemli projeler var"

Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak antik kenti olan ülke temsilcilerini Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu, kültürel ve turizm anlamında Antalya'nın tanıtımına katkı koyacağını söyledi. Şehirler antik kentleri ile anılır diyen Başkan Böcek, "Antik kentler tarihleriyle birçok medeniye ev sahipliği yapmıştır. Kaleiçi bir merkezdir. Bu anlamda hep birlikte Kaleiçi'ni korumaya devam edeceğiz. Muratpaşa Belediye Başkanımız burayla ilgili çalışmalarını yapmakta, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Kaleiçi'ne yönelik önemli projelerimiz var. Biz birlikteyiz. Muratpaşa şehrimizin ikinci büyük ilçesidir. Antalya; Muratpaşa'dır" dedi.

"İşbirliği ve desteği oluyor"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kültürel varlıkların korunması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımızla her zaman işbirliği ve desteği oluyor. Festivalimize de antik alanları koruyan diğer kentlerimizle ortak hareket ediyoruz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 21 ülke heyetine Antalya hakkında bilgi verdi. Başkan Muhittin Böcek, Patara Antik Yılı anısına yapılan fincan takımı hediye etti. Ülke temsilcileri de Başkan Muhittin Böcek'e ülkelerini temsilen çeşitli hediyeler verdi. - ANTALYA