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Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı - Son Dakika

Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı

20.10.2021 10:14
Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 19 Ekim Muhtarlar Gününde, muhtarları Yunus Emre Kültür Park'ta ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 19 Ekim Muhtarlar Gününde, muhtarları Yunus Emre Kültür Park'ta ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı mahalle muhtarlarını 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde unutmadı. Yunus Emre Kültür Park'ta muhtarları ağırlayan Başkan Çerçi'ye Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hüseyin Özdemir ve ilçedeki mahalle muhtarları eşlik etti. Muhtarların devlet ve vatandaşlar arasında önemli bir görevi ifa ettiklerini kaydeden Başkan Çerçi, Muhtarlar Gününü kutladı. Belediye Başkanı Çerçi burada yaptığı açıklamada, "Sizler, yerel demokrasimizin mihenk taşlarından biri, hizmetin vatandaşa sunulmasında vazgeçilmez bir unsurusunuz. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı da sizlerin kapısıdır. Bu anlamda sizleri önemsiyoruz. Yaşadığınız sorunları en aza indirmek için mesai harcıyoruz. Bildiğiniz gibi ilçemizde 63'ü kırsal olmak üzere 87 mahalle bulunuyor. Mahallelerimize yapacağımız çalışmalarda sizlerin de taleplerini dikkate alarak projeler üretiyoruz. Sözün kısası bizler için değerlisiniz. İstedik ki bu güzel günde bir arada olalım. Bir kez daha gününüzü kutluyor; hizmetlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Muhtarlara Yunus Emre Kültür Parkı tanıtan Belediye Başkanı Çerçi, yönetim anlayışı olarak yalnızca rutin hizmetleri değil, kültürel çalışmaları da önemsediklerini belirtti. Proje hakkında muhtarları bilgilendirdi. Etkinliğe katılan muhtarlar da Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Çerçi'ye teşekkür etti. Başkan Çerçi günün sonunda Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanına çiçek verdi. - MANİSA

Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı
Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı
Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı
Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı
Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı
Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı

Yunus Emre, Yunusemre, Manisa, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çerçi muhtarları Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı - Son Dakika
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