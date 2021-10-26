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Başkan Turanlı: "Suyun mazereti olmaz" - Son Dakika

Başkan Turanlı: "Suyun mazereti olmaz"

26.10.2021 14:58
Başkan Turanlı:

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, su kesintisi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, su kesintisi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Suyun mazeretinin olmadığına dikkat çeken Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, su üzerinden siyasetin yapılmaması gerektiğini söyledi.

Tüm Kahta halkından özür dileyen Başkanı Turanlı, "Halkımıza verdiğimiz 2 günlük mağduriyetten dolayı özür diliyoruz. Suyun mazereti olmaz. Su üstünden siyaset yapılması doğru değil. Suyun olmadığı yerde hayat durur. İnsanların yaşama şansı olamaz. Ama ne yazık ki elimizde olmayan nedenlerden dolayı bir mağduriyet yaşandı. Damlacık mevkiinde çıkan arızadan dolayı ilçemize 2 gün su verilemedi. Biz hiçbir zaman her ne şekilde olursa olsun vatandaşlarımızın hiçbir konuda sıkıntı yaşamasını istemeyiz. Arkadaşlarımız arızanın olduğu bölgede 2 buçuk saatlik bir sürede arızayı giderdi. Arızadan sonra vanalardaki dilin düşmesi sonucu bir tamirat daha ortaya çıktı. Borulardaki hattın hava oluştu. İsale hattında su kalmamasından kaynaklı hattın hava yapmış olmasında dolayı su istenilen seviyede arıtma tesisimize ulaşmadı. Dolayısıyla isale hattından hava alınması hayli zaman aldı. Bugün için arıza tamamen giderildi. İlçe merkezimize dönüşümlü olarak su verilmeye başlandı. İlçe merkezinde ki şebeke hatları tamamen boşaldığı için suyun evlere ulaşması çok zaman alıyor" dedi.

Kahta Çayı'ndaki su kuyularının görüntülerini paylaşan Başkan Turanlı, "Haydaran suyunun gelmesi ile birlikte Kahta Çayı'ndaki su kuyuları, kaderine terk edilmiş durumda. HES'in kurulması ile beraber zaten Kahta Çayı kurudu. Kuyularda su yok. Ayrıca kuyular suya oldukça uzak mesafede kalmış ve etrafı tamamen kumla doldurulmuş vaziyette. Kuyular dipten su almakta. Bir tarafta kuraklık, bir taraftan kum ocağı çalışmaları diğer taraftan ise HES'ten kaynaklı Kahta Çayında ciddi anlamda su azalması var. Biz HES'in kurulmasına izin vermedik. Niye bu kuyuları devreye almadınız diyorlar. Su olmayan kuyudan nasıl su alacaksınız. Sosyal medya yazıp çizenler keşke bizi arayıp sorunu sorsalardı ve çözümü için birlikte bir kriz masası oluşturmamamızı sağlasalardı.

Dolayısıyla Kahta Çayı'ndaki eski kuyulardan su almamız mümkün değil. Tek bir çözüm var oda HES'ten faydalanmak. Çözüm olarak HES'ten alacağımız su hattını direk arıtma tesisine bağlamak. Böyle durumlarda geçici olarak 2-3 günlük su ihtiyacımızı HES'ten karşılamak en akılcı çözümdür. Atatürk Barajında suyu almak çok maliyet gerektiren bir iş olduğu için belediyemiz bu yükü kaldıramaz. Zaten kredi kullanması da söz konusu değildir. Bu konuda çalışma başlattık. Çalışmalarımız tamamlandığında raporlarımızı hazırlayıp başta Ahmet Aydın milletvekilimiz olmak üzere diğer vekillerimizle paylaşacağız. Bu konuda gerekli desteği talep edeceğiz.

Arızanın giderilmesi için büyük gayret gösteren Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, Su İşleri Müdürü Mehmet Yaşar Başaslan ve emeği geçen ekibe teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Halkımızdan da tekrar özür diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Turanlı: Suyun mazereti olmaz
Başkan Turanlı: Suyun mazereti olmaz

İbrahim Yusuf Turanlı, Hisarcık, Kahta, HES, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Turanlı: 'Suyun mazereti olmaz' - Son Dakika


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