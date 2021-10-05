Buca Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 703 milyon lira - Son Dakika

Geçtiğimiz yıla göre bütçesini yüzde 56 artıran Buca Belediyesi, 2022 mali yılı bütçesini 703 milyon 500 bin lira olarak belirledi. Meclis onayından geçen bütçede en büyük pay ise mali hizmetlerden sonra temizlik işlerine ayrıldı.

Buca Belediyesi, bütçesini yüzde 56 artırarak dev bir büyüme çıtası yakaladı. Buca Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda belediyenin 2022 yılı tahmini bütçesi 703 milyon 500 bin lira olarak kabul edildi. 2022 yılında hayata geçirilecek çalışmalarda, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 110 milyon 110 bin 656 lira, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 85 milyon 258 bin 585 lira, Tesisler Müdürlüğüne 77 milyon 744 bin 650 lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 58 milyon 640 bin 167 lira, Fen İşleri Müdürlüğüne ise 48 milyon 443 bin 29 lira bütçe belirlendi.

Tahmini bütçenin Buca'ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Belediyelerin bütçeleri, diğer devlet kurumları gibi yüzde 5-10 oranında artıyor. Biz çok ciddi bir çalışma yaptık. Geçen yıl yapmış olduğumuz bütçeyi, eğer ek bütçe yapmamış olsaydık, yüzde 100 gerçekleştirmiş olacaktık. Bu bütçedeki yüzde 70'lik başarı hem Sayıştay'ın hem diğer kurumların başarı olarak gördüğü bir durumdur. Biz 2022 yılı bütçesinin yüzde 100'ünü yapmaya çalışacağız ama yüzde 90'a yakın başarı elde edeceğimize inanıyorum. Amacımız yükselen gider kalemlerimizi karşılayabilmek" diye konuştu. - İZMİR