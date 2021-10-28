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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı Açıklaması

28.10.2021 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Başkent Millet Bahçesi'ne ilişkin hazırlanan bir infografik paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Başkent Millet Bahçesi'ne ilişkin hazırlanan bir infografik paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başkent Millet Bahçe'mizin ülkemize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent Millet Bahçe'mizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum." mesajıyla paylaştığı infografikte, Millet Bahçesi'nin içeriğine ilişkin detaylar yer aldı.

Buna göre, 700 bin metrekare alana sahip Başkent Millet Bahçesi'nde, binlerce kitabın olduğu Millet Kıraathanesi yer alıyor.

Ayrıca, Millet Bahçesi'nde, çocuk kulübü, çocuk oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Bahçe, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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