Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı

02.10.2021 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesindeki 'AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'na telekonferansla katılarak, "Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse de gençlik kollarımızın bu kamplarla sürekli olarak hafızaları diri tutması gerçekten de siyasi hareketimizin...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesindeki 'AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'na telekonferansla katılarak, "Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse de gençlik kollarımızın bu kamplarla sürekli olarak hafızaları diri tutması gerçekten de siyasi hareketimizin en önemli unsurudur. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum" dedi.

'AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın öncülüğünde 18 il ve 197 ilçe gençlik kolları başkanının katılımıyla gerçekleşen AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'na; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya telekonferansla bağlanarak, gençlere seslendi.

'SİYASİ HAREKETİMİZİN EN ÖNEMLİ UNSURUDUR'Düzenlenen kamplarla sürekli olarak hafızaların diri tutulmasının siyasi hareketleri için önemli bir unsur olduğunu belirten Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, öncelikle böyle güzel bir kamptan telekonferans yoluyla da olsa sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu kampın çok verimli geçmesini Allah'tan temenni ediyorum. Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerekse de gençlik kollarımızın bu kamplarla sürekli olarak hafızaları diri tutması gerçekten de siyasi hareketimizin en önemli unsurudur. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Özellikle de Karadeniz'imizin, önemli noktasında bu önemli hareket merkezinde bu çalışmayı yapıyor olmanızdan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda inşallah Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerini de ziyaret etmeyi planlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Siz gençlerimizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Durmak yok yola devam" diye konuştu.'GÖNÜLLERE GİRMEDEN SEÇİM KAZANILMAZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise gençlere gönüllere girmeleri çağrısında bulunarak, "AK Parti kurulduğu günden bu yana çok güzel çalışmalar ve destanlar yazıldı. Bu çalışmaların neticesinde, ülkemizde yapılmaz denilen çok eserler ortaya koyduk. Parti ahlaki, dava ve ideal birlikteliğidir. Parti bir menfaat, çıkar ve bir çekişme birlikteliği değildir. Gruplaşma ve hizip değildir. Dolayısıyla bunun çok iyi bir şekilde altını çizmemiz lazım. Öyle ki, bazıları seçim kazanmakla o şehri kazandıklarını zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Çile çekmeden, çalışmadan, gönüllere girmeden, Allah'ın rızasını kazanmadan o işler öyle kolay olmuyor. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımız yaparken hem edep hem tevazu hem de gönüllere girerek yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı 15:01 Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı 14:54 İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi 14:42 Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi
Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı hastanede tedaviye alındı 14:29 Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı hastanede tedaviye alındı Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor 14:13 Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti 13:52 Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var 13:46 Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı 12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı

Son Dakika Haberleri
15:00 Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı
14:59 Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı
14:54 İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı
14:42 Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi
14:37 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu
14:15 Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok
14:12 Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler
14:10 Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda
13:44 Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na tepki gösterdi: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi
Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı Galatasaray Türk Telekom Stadyumu tarihe karışıyor! Yazı kaldırıldı         
15:17
Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı         
15:00
Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı         
14:45
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Ekrem İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok         
14:15
Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı         
12:20
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 15:27:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kolları toplantısına telefonla katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement