Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protestosunda tutuklanan aktivistin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi
12.10.2021 22:34
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine olağanüstü yetkiler tanıyarak meclisi feshetmesi yönündeki kararlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler sırasında tutuklanan Tunus Öğrenci Birliği üyesi aktivist Osman el-Uraidi'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine olağanüstü yetkiler tanıyarak meclisi feshetmesi yönündeki kararlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler sırasında tutuklanan Tunus Öğrenci Birliği üyesi aktivist Osman el-Uraidi'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi. Başkent Tunus'ta Uraidi'nin "Güvenlik güçlerine saldırı ve bıçaklama girişiminde bulunmak" suçlarından yargılandığı mahkemenin önünde toplanan göstericiler, Uraidi'nin fotoğrafları ve "Uraidi serbest bırakılsın" yazılı dövizler taşıdı.
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