Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Göç konusu küresel bir sorun ve bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Başka ülkelerin bu konuda yaşayacağı sorunları en iyi biz anlarız. Kaçakçılarla mücadele konusunda tecrübeliyiz. Polonya'ya uzmanlarımızı gönderebiliriz, Litvanya'ya da aynı öneride bulunduk" dedi. - VARŞOVA