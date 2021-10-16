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Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi

16.10.2021 13:48

- Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel görüşmesi sona erdi.

- Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından balkona çıkarak boğazı seyreden iki lider, ardından yemeğe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde görüştü. İki lider arasında Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından balkona çıkarak bir süre boğazı seyreden Erdoğan ve Merkel, daha sonra yemeğe geçti. İki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor .

Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi
Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi
Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi
Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi - Son Dakika


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