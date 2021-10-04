Erenler'de Kapalı Pazar Yeri açılıyor - Son Dakika

Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın Başkanlığında gerçekleşti. Başkan Kılıç, Kapalı Pazar Yerinin 14 Ekim'de açılışının yapılacağını duyurdu.

Erenler Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı devamında 6 gündem maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı. Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen maddelerin Perşembe günü tekrar görüşülmesi üzerine karar bağlandı.

Konuşmasına ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek başlayan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Merkezde mahallemizde, SASKİ yağmur suyu çalışmalarında ana kanalları bitirdi. SEDAŞ elektrik ve iletişim hatlarını yerin altına alacak. Erenler Merkez Mahallesi Değirmen Caddesi ve Hacıoğlu 2. Kısım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırsalda doğalgaz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Emirler'de doğalgaz çalışmaları bitti. Kamışlı ve Şeyhköy'de çalışmalar devam ediyor. Sarıcalarda çalışmalar başladı. Söğüt Caddemizin asfalt işlemleri yapılacak. Sarıcalar ile Çaykışla arasında bir yolumuz var o yolda da çalışmalar yapılacak" dedi.

Çalışmalara son sürat devam edildiğinin altını çizen Başkan Kılıç, "Uluyol'da Zırhlıoğlu'nun karşısındaki E-5'e çıkan 1274. Sokağın asfalt çalışmaları tamamlandı. Yaptığımız ziyaretlerde bu sokağımızla ilgili esnafımız bizzat memnuniyetlerini belirttiler. İlhan Aras Caddesinde de Büyükşehir Belediyemiz hazırlıklarını tamamladı. Allah nasip ederse çok kısa zaman içerisinde, asfaltlama başlayacak" diye konuştu.

Konuşmasında Erenler Belediyesi Kapalı Pazar Yerinin açılışı hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Ekim ayının 14'ünde kapalı Pazar yerimizin açılışını yapacağız. Çok amaçlı kapalı Pazar yerimizin ile ilgili olarak Başkan Yardımcımız Rahmi Şengül de pazarcı esnafımızla sürekli iletişim halinde görüşmelerini sürdürüyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA