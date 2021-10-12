İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Ercan Tunç ve Sebahattin Yum, Vali/Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Vali/Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, Iğdır Belediyesinin projeleri hakkında bilgi verdi. Şehirde devam eden alt yapı ve içme suyu ile ilgili bilgi veren Vali/Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, çalışmaların sonunda kentin daha rahat nefes alacağını da belirtti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - IĞDIR