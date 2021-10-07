İsviçreli heyetten Beyoğlu Belediyesi'ne nezaket ziyareti - Son Dakika

Uluslararası Fossati Kardeşler Konferansı kapsamında İstanbul'a gelen İsviçre Ticino Kanton Başkanı Manuele Bertoli ve heyeti, İsviçre Başkonsolosu Julien Thöni ve Müsteşar Tiziano Balmelli ile birlikte Beyoğlu Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.

İsviçreli mimarlar Fossati kardeşler ile ilgili İstanbul'da uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferansın ilk günü mimarisi 19. yüzyılın ilk yarısında Fossati tarafından yapılan İstanbul'daki Rus Sarayı'nda gerçekleştirilirken, ikinci gününe ise Galata'daki görkemli Sen Piyer Kilisesi ev sahipliği yaptı. Konferansa katılmak için İstanbul'a gelen İsviçre Ticino Kanton Başkanı Manuele Bertoli ve heyeti, İsviçre Başkonsolosu Julien Thöni ve Müsteşar Tiziano Balmelli ile birlikte Beyoğlu Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu. İsviçreli heyetini Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kübra Gülal ağırladı.

Kültürel işbirliği görüşüldü

Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi başkanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Beyoğlu'nun mimarisi, çok kültürlülüğü, kültür ve turizme etkileri ve Ticino Kanton ile olan benzerlikleri ele alındı. Ayrıca, Ticino Kantonu ile Beyoğlu arasındaki bağları güçlendirmesi konusunda yapılabilecek çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL