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İYİ Partili Usta, Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Usta, Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi Açıklaması

22.10.2021 12:29
İYİ Partili Usta, Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Merkez Bankasının faizi düşüren kararının mantıksal ve rasyonel hiçbir açıklaması yoktur.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Merkez Bankasının faizi düşüren kararının mantıksal ve rasyonel hiçbir açıklaması yoktur. Güya enflasyonu düşürmek için böyle bir karar alınmış ancak bu kararın enflasyonu artırıcı etkisi olacaktır." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası'nın politikalarına değinen Usta, "Merkez Bankasının faizi düşüren kararının mantıksal ve rasyonel hiçbir açıklaması yoktur. Güya enflasyonu düşürmek için böyle bir karar alınmış ancak bu kararın enflasyonu arttırıcı etkisi olacaktır. Bu kararı anlamak mümkün değildir. Madem kuru önemsemiyordunuz 128 milyar doları niye heba ettiniz? 'Kur nereye giderse gitsin' diye bakacaksanız bu ülkenin kaynaklarını niye heba ettiniz? Kur lobisi kazandı ama millet kaybetti. Karar kur lobisini memnun etmek için alınmış." diye konuştu.

Merkez Bankasının en büyük silahının itibarı olduğunu ifade eden Usta, ancak alınan kararla kurumun bu silahının etkisinin de sıfırlandığını kaydetti. Erhan Usta, Merkez Bankasının bağımsızlığının tamamen ortadan kalktığını ve siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda kararlar aldığını savundu.

Türkiye'nin alınan kararlar sonucunda çok büyük sıkıntılar çekeceğini ileri süren Usta, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazinenin ve firmaların borçlanma maliyeti artmıştır. Bunlar vatandaşa yansıyacaktır. Sürekli oynayan bir kur nedeniyle hiç kimse iş yapamaz, ticaret yapamaz. Türkiye de fiyat kaybolmuştur. Belirsizlik artmıştır, bu bir kriz halidir. Bundan sonra Türk lirası azınlık parası haline gelmiştir. Bu karar tepeden tırnağa her şeye zam demektir. Enflasyon artacaktır. Bu kararlar enflasyonu düşürmek için alınıyor ama tam tersi etki oluşturuyor. Bunu nasıl açıklayacaksanız?"

Alınan kararla Türkiye'nin dış borcunun arttığını belirten Usta, yılbaşında 3,182 trilyon lira olan borcun 4,3 trilyon liraya çıktığını söyledi. Usta, "Millet fakirleşiyor. Fakirleşen bir ihracat söz konusu. Türkiye ırgat bir ülke haline getiriliyor. Bu bir macera, bu maceradan bir gün dönülecek ama iş insanları ve vatandaşlarımız mağdur olacak." diye konuştu.

Usta, Türkiye'de istikrarın olmadığını, istikrarın olmadığı yerde güvenin olamayacağını ve ülkeye dışardan yatırım gelmeyeceğini kaydetti.

Mali Eylem Görev Gücünün (FATF), Türkiye'yi "gri listeye" almasına ilişkin de Usta, Türkiye'nin daha önce de "gri listeye" girdiğini ancak çıkarılan kanun ve hazırlanan eylem planıyla "kara listeye" girmekten kurtulduğu gibi "gri listeden" de çıkarıldığını belirtti.

Aradan geçen sürede sadece mevzuatın hazırlandığını ancak hiçbir uygulamanın yapılmadığını öne süren Usta, "Gelinin noktada Türkiye yeniden gri listeye alındı. Bu Türkiye açısından çok kötü bir şey. Bunu kimse dış borca falan bağlamasın. İşinizi, görevinizi yaptığınızda bu listeden çıkartılıyorsunuz. İşinizi yapmadığınız zaman da gri listeye alınmanız kadar normal bir şey yoktur. Ayrıca yakın zamanda varlık barışına ilişkin çıkan kanun da bu karın alınmasında etkili oldu. Biz o zaman iktidarı uyarmıştık." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Erhan Usta, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Usta, Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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