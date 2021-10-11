Mansurlu yolu 2 yıl içerisinde tamamlanacak - Son Dakika

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana ziyaretinde açıkladığı yol çalışmasının yöre halkını sevindirdiğini söyledi.

Başkan Bilgili, bölgedeki yol çalışmasının durumu hakkında bilgi verdi. 2018 yılında başlayan yol çalışmasının heyelan nedeniyle tamamlanamadığını ve çalışmaların sürdüğünü belirten Bilgili, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mansurlu yolunun 2 yıl içerisinde tamamlanacağı müjdesini vermiştir. Mansurlu yolu daha önce yapılan ihale şartnamesi gereği 2018 yılında tamamlanacaktı. Ancak, bölgenin heyelan bölgesi olması nedeniyle yol yapım çalışmaları esnasında, İndirme mevkiinde kütle hareket etmesi ve göçme meydana gelmesi ve Salmanlı mevkiinde bulunan Aç-Kapa Tüneli bölgesinin heyelan bölgesi olmasından dolayı tünel üstü zeminde görülen stabilite problemleri nedeniyle yol tamamlanamadı" dedi.

Geoteknik çalışmalar neticesi oluşturulan projeler dahilinde Mansurlu yolunun ihalesinin Nisan 2021 yılında yapıldığını vurgulayan Başkan Bilgili, şunları kaydetti:

"Haziran ayında, Salmanlı mevkiinde bulunan Aç-Kapa tünelinin bulunduğu alanda, stabilite problemlerinin önüne geçmek amacıyla heyelan ıslah çalışmaları ve tünelin üzerindeki yükü azaltıp destekleme çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmaların tamamlanmasına müteakip İndirme mevkiinde bulunan ve yaklaşık 1 milyon metreküp kazı yapılacak olan göçen yolda çalışmalara başlanacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ekim 2021 tarihindeki Adana programında vermiş olduğu müjdenin Kozan'ımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diler, Kozanlılar adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz." - ADANA