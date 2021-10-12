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MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti - Son Dakika

MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti

12.10.2021 17:42
MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Karataş, Aziziye ilçe esnafını ziyaret ederek çay içip, sohbet etti.

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı yerinde ve olumlu çalışmalarla, taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, esnafı ziyaret ederek ilçe hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alış verişinde bulunuyor.

Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş ve yönetimiyle birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Karataş, ulusal ve yerel gündem konuları ile ilgili kendilerinin görüş ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Başkan Karataş, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, içinde bulunduğumuz salgın süreci ve bununla birlikte yaşadığımız ekonomik sıkıntıların farkındayız. Bu yüzden bu süreçten en çok etkilenen esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek görüşlerini ve taleplerini dinleyerek karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. En kısa zamanda salgın sürecinin bitmesiyle yeni projelerin hayata geçeceği ve ekonomik rahatlamanın oluşacağını ümit ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda, üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Esnafımız Bizim İçin Çok Önemli

Esnaf ve sanatkar kesiminin sayısal büyüklüğü dikkate alındığında, ülkemiz için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önem taşıdığını belirten Başkan Karataş, "Küçük olmalarından kaynaklanan esnek yapıları, çalışma biçimleri ve istihdama katkıları ile esnafın bölgesel kalkınmayı hızlandırma fonksiyonları vardır" dedi. Esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini de belirten Karataş, esnaf ve vatandaşların ilçe hakkındaki düşüncelerini çok önemsediklerini ve onların uyarılarını dikkate aldıklarını kaydetti.

Esnaf İlgisi Oldukça Fazla

İlçe esnafının kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten İl Başkanı Karataş, "Biz Erzurum esnafının yanındayız. Bizler esnafımızın tercümanı, vatandaşın umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız" dedi. Vatandaşın Liderimiz Devlet Bahçeli beye ve Cumhur İttifakına olan güvenlerinin sonsuz olduğunu söyleyen Başkan Karataş, "MHP Erzurum'da şaha kalkacak, herkes şaşıracak. Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün İl ve İlçe yönetimleri üzerine düşen görevi esnaf ziyaretleri yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü; MHP olarak hedefimiz 2023-2024 yılarında yapılacak olan seçimlerde başarılı olmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. İl ve İlçe yönetimlerimiz kararlı bir şekilde yürümektedir, çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti
MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti
MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti
MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti
MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti
MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti
MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti
MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi, Erzurum, Karataş, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP İl Başkanı Karataş'tan esnaf ziyareti - Son Dakika
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