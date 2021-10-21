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MHP Milletvekili Başkan: "Antalya'mızın turizmde yeni rekorlar kıracağına canı gönülden inanıyorum" - Son Dakika

MHP Milletvekili Başkan: "Antalya'mızın turizmde yeni rekorlar kıracağına canı gönülden inanıyorum"

21.10.2021 14:51
MHP Milletvekili Başkan:

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 283 sıra sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Tümü Üzerine yapılan görüşmeler sırasında TBMM Genel Kurulu'na konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 283 sıra sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Tümü Üzerine yapılan görüşmeler sırasında TBMM Genel Kurulu'na konuştu. Başkan, konuşmasında "Dört mevsim turizmin yaşandığı güzel şehrimiz alınan pandemi tedbirleri ve 2.-3. Doz aşıların tamamlanmasıyla eski günlerine tekrar kavuşacağının sinyalini vermiş bulunmakla birlikte yılsonuna kadar 10 milyon turiste ev sahipliği yaparak yeni bir rekora imza atacağına canı gönülden inanıyorum" dedi.

Abdurrahman Başkan, demokratik yönetimleri, sorumluluk, eşitlik, adalet, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleriyle diğer işletmelerden ayrılan kooperatiflerin önemine dikkat çekti. Türkiye'de yaklaşık 60 bin kooperatifin 6 milyonu aşkın ortağıyla faaliyette bulunduğunu işaret eden Başkan, 2021-2023 Yeni Ekonomi Programı'nda kooperatifçiliğin geliştirilmesiyle ilgili verilen taahhütleri hatırlattı. Abdurrahman Başkan, kooperatiflerin etkin bir denetim yapısına sahip olması için zorunlu dış denetim sisteminin ülkemizde de uygulamaya geçirilmesini istedi. Başkan, gündemdeki düzenlemenin yasalaşmasıyla karşılaşılan bazı sıkıntıların ortadan kalkacağını ve kooperatiflere güvenin artacağını da vurguladı. Abdurrahman Başkan, Antalya'da esnaf, tarım, taşıma ve turizm alanlarında faaliyet gösteren 348 kooperatif bulunduğunu kaydetti, önümüzdeki süreçte Kadın Kooperatifleri Birliğinin kurulmasının da planlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı 11. kalkınma programı çerçevesinde Kooperatif Destek Sisteminin hayata geçirildiğini ve finansal destek araçlarının geliştirildiğini belirten Başkan, " Bu çerçevede, kooperatiflerin demirbaş, makine ve ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı ile tanıtım amaçlı giderleri sübvansiyonlu kredi olarak desteklenecektir" diye konuştu.

Abdurrahman Başkan, "Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, 2020 ve 2021 yıllarında Antalya ilimizde faaliyet gösteren ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 25 kadın kooperatifimiz proje başvurusunda bulunmuş olup şimdilik 19 kooperatife hibe desteği verilmesi uygun görülmüştür. 17 kooperatif ise hibe işlemlerini yürütmektedir. 8 tane kooperatifimizle ilgili de Bakanlık Merkez Komisyonu'ndan onay beklenmektedir" dedi. Başkan, korona virüs pandemisine rağmen 2020 yılında 3 milyon 444 bin 426 turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, 2021 yılı Ekim ayı itibariyle hava yoluyla gelen turist sayısının 8 milyon 38 bin 761'e ulaştığına dikkat çekti. Abdurrahman Başkan, bu başarıyla İspanya'yı geride bırakan Antalya'nın ülkemize turizm alanında büyük bir gurur yaşattığını kaydetti.

Yıl sonuna kadar Antalya'nın yeni bir rekora ev sahipliği yapacağını belirten Başkan, Dört mevsim turizmin yaşandığı güzel şehrimiz alınan pandemi tedbirleri ve 2.-3. Doz aşıların tamamlanmasıyla eski günlerine tekrar kavuşacağının sinyalini vermiş bulunmakla birlikte yılsonuna kadar 10 milyon turiste ev sahipliği yaparak yeni bir rekora imza atacağına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

MHP Milletvekili Başkan: Antalya'mızın turizmde yeni rekorlar kıracağına canı gönülden inanıyorum

Milliyetçi Hareket Partisi, Abdurrahman Başkan, Milletvekili, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Milletvekili Başkan: 'Antalya'mızın turizmde yeni rekorlar kıracağına canı gönülden inanıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Milletvekili Başkan: "Antalya'mızın turizmde yeni rekorlar kıracağına canı gönülden inanıyorum" - Son Dakika
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