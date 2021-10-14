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Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir'le görüştü - Son Dakika

Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir'le görüştü

14.10.2021 11:06
Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir'le görüştü

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor'un hakkını her zemin ve zamanda savunmaya devam edeceklerini, mavi beyazlı ekiple ilgili gelişmelerin takipçisi olduklarını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor'un hakkını her zemin ve zamanda savunmaya devam edeceklerini, mavi beyazlı ekiple ilgili gelişmelerin takipçisi olduklarını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le Erzurumspor'un uğradığı haksızlıklara yönelik olarak bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Milletvekili Aydemir, Başkan Özdemir'in hassasiyetine teşekkür etti.

Ankaragücü Maçı Sonrasındaki Gelişmeler

TBMM'deki basın toplantısında Ankaragücü maçı sonrası mavi beyazlı ekibin uğradığı hakem haksızlıklarını dile getirdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Erzurumspor için bir vurguda bulunmuştum, Erzurumspor'un hakkının yenildiğini, hakemlerin özellikle Erzurumspor maçlarında çok gayri ciddi davrandıklarını, Erzurumspor için olumsuz olabilecek bakış açılarını sahaya yansıtıldığını söylemiştim. Futbol Federasyonu Başkanını vazifeye davet etmiştim. ' kaydını düştü.

Aydemir Özdemir'le Görüşmelerini Paylaştı

Basın toplantısı sonrasında TFF Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştüğünü aktaran Milletvekili Aydemir, 'Sayın Özdemir'le bir görüşme yaptım, Nihat Özdemir beyin düştüğü özel bir not var, 'Biz burada vazifedeyken Erzurumspor'un hakkını hep koruyacağız, hep kollayacağız. ' dedi. Ankaragücü maçında yaşanan o hakem faciasına özel not düştüm, bunu da takip edeceklerini söyledi. Biz de Erzurum kamuoyu olarak Erzurumspor sevenleri olarak Erzurumspor'a yüreğini raptetmiş kişiler olarak bu durumu takip edeceğimizi bir daha vurguluyoruz. Sayın Futbol Federasyonu Başkanına gösterdiği ilginin devamını takip edeceğimizi kayda geçiyoruz. ' diye konuştu. - ERZURUM

Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir'le görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir'le görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Aydemir TFF Başkanı Özdemir'le görüştü - Son Dakika
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