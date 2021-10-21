Üye Girişi
Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi - Son Dakika

Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi

21.10.2021 15:57
Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi

Pamukkale Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlara jest yaptı.

Pamukkale Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlara jest yaptı. Beyaz cennet Pamukkale travertenlerini yüzlerce metre yükseklikten görme imkanı bulan muhtarlar balonda gün doğumunu da izlediler.

Pamukkale Belediyesi, muhtarları unutmadı. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün kutlandığı haftada Pamukkale Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlara jest yaptı. Pamukkale'de son dönemde oldukça fazla ilgi gören balonlar bu kez ilçenin muhtarları için havalandı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen muhtarlar beyaz cennet Pamukkale semalarında farklı bir sabah yaşadı. Gün doğumunu yüzlerce metre yükseklikten izleyen muhtarlar Pamukkale travertenlerinin güzelliğini de havadan görme imkanına sahip oldular. Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri'nden muhteşem traverten manzarasına da şahitlik eden muhtarlar daha sonra vefat eden Pamukkale mahalle muhtarı Derviş Arslan'ın ailesini ziyaret etti.

Muhtarlardan teşekkür

Pamukkale Belediyesinin balon turu ile ilgili olarak muhtarlar memnuniyetlerini dile getirdi. Hacıkaplanlar Mahalle Muhtarı Necdet Kunduracı, "19 Ekim muhtarlar günü nedeniyle Pamukkale Belediyesi bizler için etkinlik düzenledi. Pamukkale'yi bir de balondan görme imkanımız oldu. Bize böyle bir imkan sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" diye konuştu. Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen de "Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, biz muhtarlara bir sürpriz yaparak balona bindirdi. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadım, çok güzeldi. Bugüne özel olması bizim için ayrıca güzeldi. Bu etkinlik için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi
Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi
Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi
Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi
Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi

Muhtarlar Günü, Pamukkale, Avni Örki, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi - Son Dakika


Son Dakika

Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam 16:17 Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk 16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:34 "Fark etmedim" dediği sevgilisinin üzerinden arabayla bilerek geçtiği tespit edildi Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı 13:29 İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
16:22 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
16:21 Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu
16:17 Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam
16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk
15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü         
16:23
Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi         
16:05
Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi         
16:00
Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti         
15:37
7 kişiyi katleden şüpheli ifadesinde kendisiyle çelişti! Barışmaya dolu silah ile gitmiş 7 kişiyi katleden şüpheli ifadesinde kendisiyle çelişti! Barışmaya dolu silah ile gitmiş         
14:47
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 17:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: Pamukkale'deki muhtarlar, 'Beyaz Cennet'i gün doğumu ile havadan izledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement