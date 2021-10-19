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Sarıcaoğlu: "Birliğimiz en büyük gücümüz" - Son Dakika

Sarıcaoğlu: "Birliğimiz en büyük gücümüz"

19.10.2021 14:56
Sarıcaoğlu:

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak'ta sergilediğimiz birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak'ta sergilediğimiz birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan tarafından Kavak Tirit Evinde "İstişare Toplantısı" düzenlendi. İlçe Kaymakamı Ömer Saygılı ve siyasi parti ilçe başkan ve temsilcilerinin katıldığı toplantın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Kasım Kayhan, "Tüm muhtarlarımızla el ele gönül gönüle halkımızın refahı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Bizlere bu faaliyetlerimiz sırasında destek olan toplum yararına olan hiçbir talebimizi geri çevirmeyen Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tüm muhtarların günlerini kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise en büyük güçlerinin ilçede sağlanan birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Bizim en büyük gücümüz siz muhtarlarımız ve ilçemizde görüşü ne olursa olsun tüm kesimlerle sağladığımız birlikteliğimiz. Bu sayede birçok zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebiliyoruz" diye konuştu.

Muhtarların bulundukları yerlerde vatandaşın sorunlarını çözme, ilgili makamlara iletme yanında acı tatlı her anlarında yanlarında olma gibi bir görevleri olduğunu da hatırlatan Sarıcaoğlu, "Unutmayın ki hiç birimiz bu göreve zorla getirilmedik. Bu hizmete bizler talip olduk. Onun için hepimiz işimizi en iyi biçimde yapmak zorundayız. Bundan başka şansımız yok. Her zaman doğrunun yanında yanlışın karşısında olacağız. Bizlerin birlik ve beraberliği ilçemiz yatırımlarına da olumlu yansıyor. Bugün Kavak'ın en önemli sorunu su ve yol. Bunların çözümü için büyük bir hızla çalışıyoruz. İki yıl içinde bu sorunlar artık tarihe karışacak" şeklinde konuştu.

Muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu belirten Kaymakam Ömer Saygılı da muhtarların en ücra köşelerde hizmet veren kamu görevlileri olduklarını söyledi. Saygılı, "Bugün bu muhtarlar gününü milat olarak kabul edelim ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmek için çalışalım. Her biriniz köy ve mahallelerinizde kapı kapı gezin, halkımızın dertlerini dinleyin yaşanan kırgınlıklara son verin. Hanelere girin dertleri dinleyin. Sevinçleri paylaşın küsleri barıştırın" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Kaymakam Saygılı ve Başkan Sarıcaoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan'a teşekkür plaketi verdiler. - SAMSUN

Sarıcaoğlu: Birliğimiz en büyük gücümüz
Sarıcaoğlu: Birliğimiz en büyük gücümüz
Sarıcaoğlu: Birliğimiz en büyük gücümüz
Sarıcaoğlu: Birliğimiz en büyük gücümüz

İbrahim Sarıcaoğlu, Hisarcık, Kasım, Kavak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sarıcaoğlu: 'Birliğimiz en büyük gücümüz' - Son Dakika


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