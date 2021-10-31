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Seçer: "Mersin'in kurtuluşunun 100. yılında metronun temelini atmak istiyoruz" - Son Dakika

Seçer: "Mersin'in kurtuluşunun 100. yılında metronun temelini atmak istiyoruz"

31.10.2021 16:24
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro projesini değerlendirerek, "Mersin'in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersinlilerle beraber temelini atmak istiyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro projesini değerlendirerek, "Mersin'in 100. kurtuluş yıl dönümünde Mersinlilerle beraber temelini atmak istiyoruz. Raylı sistemler dönemini 3 Ocak'ta başlatmış olacağız. Mersin'e her şey yakışır, metro da çok yakışacak" dedi.

Seçer, katıldığı bir radyo programında, yapılan hizmetler ve yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Metro projesini, Mersin tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük projesi ve parasal açıdan da en büyük yatırımı olarak değerlendiren Seçer, "Mersin'in 100. kurtuluş yıl dönümünde; bizim için son derece önemli bir gün, kentin Fransız işgalinden kurtulduğu gündür 3 Ocak 1922. O gün Mersinlilerle beraber temelini atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yüklenici firma tarafından şantiye kurulum çalışmalarının yapıldığını söyleyen Seçer, Mersin Metrosunun güzergahı hakkında bilgiler verdi.

Metro sayesinde 4 merkez ilçeyi birbirine raylı sistemlerle bağlayarak, kentin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısını birbirine entegre edeceklerini belirten Seçer, metroyu gelir seviyesine bakmaksızın her sosyoekonomik yapıdan insanın kullanacağını kaydetti. Metronun, Mersin için gecikmiş bir yatırım olduğuna vurgu yapan Seçer, "Avrupa'da bundan 150 yıl önce yapılmış. Amerika'da, Uzak Doğu'da, Rusya'da yapılmış bu sistemin 1,5 asır sonra Mersin'de yapılıyor olması elbette gecikmiş bir proje ama en azından her şeyin bir başlangıcı var. Bizimle beraber raylı sistemler dönemini 3 Ocak'ta başlatmış olacağız. Mersin'e her şey yakışır, metro da çok yakışacak" diye konuştu.

"Eğitime katkıyı her geçen gün daha da artırarak sürdüreceğiz"

Mersin'in kalkınması için eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Seçer, kentin gelişmesi için eğitimli birey sayısının artması gerektiğini dile getirdi. Seçer, "Dünyanın her yerinde olabilmek, karar mekanizmalarında olabilmek, tarihi değiştirebilmek, buluş yapabilmek, etkin birer birey olmak eğitimden geçiyor. O nedenle de çocuklarımıza eğitim konusunda bütçe yaparken açıkçası her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Yapılabilecek ne varsa yapma gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Tarımın her alanında varız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında özellikle küçük aile işletmelerini desteklediklerini belirten Başkan Seçer, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinden 'Kazanç Projesi'ne, fide, fidan ve ekipman desteğinden sulama borusu dağıtımına kadar tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Bu projelerin sürdürülebilir olmasına dikkat çeken Seçer, şöyle devam etti; "Çok güzel projeler hayata geçirdik ve bunlar sürdürülebilir. İşi ciddiyetle yapmak lazım. Başladığınız bir işte gerçekten sonucunu görmeniz, almanız lazım. El yordamıyla, siyaseten yapılan işler değil. Bundan emin olabilir halkımız. Çünkü bunlara biz çok değerli bütçeler ayırıyoruz ve bu kaynaklar da bizim vatandaşlarımızın vergisinden kesilip bize aktarılan kaynaklar. Bu anlamda da bunun altını özenle çizmek istiyorum."

"Mersinliler geleceğe çok umutla baksın, çok güvenle baksın"

Başkan Seçer, Mersin'in demografik, kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini düşündüğünde kent hakkında muazzam bir gelecek gördüğünü vurguladı ve "Mersin çok iyi olacak, çok güzel olacak. Burada her geçen gün ekonomi çok daha iyi noktalara gelecek" diye konuştu. Mersinlilerden geleceğe umutla bakmalarını isteyen Seçer, şöyle devam etti: "5'inci, 6'ncı, 7'nci sıralarda ekonomik büyüklüğü olan, vergi toplama kapasitesi olan bir kent haline geldik. Bu daha üst seviyelere taşınacak. Bu da tabi kente refah olarak yansıyacak. Doğudan batıya, kuzeyden Orta Anadolu'ya her bölgeden insanın gelip buraya zenginlik kattığı, yani yoğun iç göç almış bir bölge. Burada dolayısıyla bir kültürel mozaik de var. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Mersinliler geleceğe çok umutla baksın, çok güvenle baksın. Zaten Atatürk'ün dediği gibi yeter ki, 'Mersinliler Mersin'e sahip çıksın'." - MERSİN

Seçer: Mersin'in kurtuluşunun 100. yılında metronun temelini atmak istiyoruz

Vahap Seçer, Mersin, Metro, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Seçer: 'Mersin'in kurtuluşunun 100. yılında metronun temelini atmak istiyoruz' - Son Dakika


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