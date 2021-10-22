Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Feyyaz: "Diktatörlük oluşmasına izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih Feyyaz, Haşdi Şabi'nin Irak'ta herhangi bir diktatörlüğün oluşması veya demokratik sistemin bozulmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Diktatörlük oluşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde kaybeden Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altındaki grupların seçim sonuçlarına itirazları sürerken, Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih Feyyaz'dan, Irak genel seçimlerine ilişkin açıklama geldi. Feyyaz yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi'nin ülkede herhangi bir diktatörlüğün oluşması veya demokratik sistemin bozulmasına izin vermeyeceğini kaydetti. Haşdi Şabi'nin görevinin kendini korumak olmadığını belirten Feyyaz "Diktatörlük oluşmasına izin vermeyeceğiz. Haşdi Şabi'nin görevi ülkenin güvenliği ve istikrarını korumaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca seçim sonuçlarına yapılan itirazların yasalar çerçevesinde olduğunu vurgulayan Feyyaz, "Haşdi Şabi, Irak anayasasına bağlıdır ve siyasi tartışmalara karışmayacaktır" dedi.

Öte yandan Irak'ta yapılan genel seçimlerde Şii lider Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu'nun ilk sırada yer almasının ardından 17 sandalye ile 5. sırada yer alan ve Haşdi Şabi gruplarını bünyesi altında toplayan Fetih Koalisyonu seçim sonuçlarını reddetmişti. - ERBİL