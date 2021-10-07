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Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: "Bursa'nın değerine değer katacak yatırımların takipçisiyiz" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: "Bursa'nın değerine değer katacak yatırımların takipçisiyiz"

07.10.2021 15:26
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberler: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bir dizi programa katılmak üzere gittiği Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, Bursa'nın ulaşım yatırımı planlarını paylaştı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bir dizi programa katılmak üzere gittiği Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, Bursa'nın ulaşım yatırımı planlarını paylaştı.

Ziyarette AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da hazır bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu'na Bursa'daki çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Davut Gürkan, Türkiye'nin ekonomik potansiyelleri ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olan Bursa'nın sürekli artan üretim hacminin şehir içi ve dışı ulaşım yatırımlarının önemini gün geçtikçe arttırdığına işaret etti. Davut Gürkan, Bursa'yı güçlü geleceğine taşıyacak olan merkezi hükümet ve mahalli idarelerce sürdürülen her çalışmanın önemine vurgu yaparak, bu anlamda şehrin ilgili kurum ve kuruluşları ile çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursa'nın Türkiye çapındaki yerine vurgu yaparak, "Hükümetimiz ve devletimiz nezdinde Bursa'mızın yeri çok farklı. Yıllardır olduğu gibi pandemi sürecinin bütün olumsuzluklarına yaşandığı zorlu dönemde dahi üretime, çalışmaya, değer katmaya ara vermeden devam eden Bursa, gücünü bir kez daha gösterdi. Bu anlamda Bursa'nın önünü daha fazla açacak her türlü yatırımın getirilmesini sağlamaya önem veriyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Bursa'nın istek ve ihtiyaçlarını biliyoruz ve ülkemize kattığı değerin hakkını veren yatırımlar için çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: Bursa'nın değerine değer katacak yatırımların takipçisiyiz

Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Ankara, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: 'Bursa'nın değerine değer katacak yatırımların takipçisiyiz' - Son Dakika


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