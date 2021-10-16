Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'ne geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Huber Köşkü'ne geldi.
Kısıklı'da bulunan evinden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel saat 12.00'da Huber Köşkü'nde bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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