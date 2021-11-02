Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine... - Son Dakika

Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine...
02.11.2021 11:20
Bir son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP'nin istediği gibi reddedilmiş olsaydı sınır ötesinde terörle mücadeleden Türk askeri geri çekilecek, güney sınırlarımız boydan boya terörizmin kontrolüne girecekti." - ANKARA
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