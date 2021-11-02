Sudan Başbakanı Hamdok: "Sivil hükümet geri gelirse 2 günde siyasi krizi atlatırız" - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok, "Sivil hükümet geri gelirse 2 günde siyasi krizi atlatırız" açıklamasında bulunarak, yapılan askeri darbe girişiminin karşıtı olduğunu belirtti.

Sudan'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın evinde alıkonan Başbakan Hamdok ve eşinin daha sonra başkent Hartum'daki evlerine dönmesine izin verilmiş, Hamdok'un evinin sıkı güvenlik altında olduğunu ifade edilmişti. Askeri darbe girişiminin ilk gününden bu yana vatandaşı sivil hükümete geçiş için eyleme davet eden Başbakan Abdullah Hamdok umut vadeden açıklamada bulundu. Abdullah Hamdok, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü hal ve ekonomik krizden kurtulmanın tek yolu askeri müdahalenin çekilerek sivil yönetimin geri getirilmesi ve bakanların serbest bırakılmasıdır. Sivil hükümet geri gelirse 2 günde siyasi krizi atlatırız" dedi. Ordu tarafından alınan hiçbir kararın arkasında olmadığını belirten Başbakan Abdullah Hamdok, bu girişimi desteklemediğini belirtti.

Sudan'da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 10 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerindeki ise darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Askeri darbe girişiminde gözaltına alınmasından bu yana haber alınamayan Başbakan Hamdok'un El Burhan'ın evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Arıca geçtiğimiz pazartesi günü El Burhan, hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı. - HARTUM