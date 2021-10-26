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Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor

26.10.2021 16:45

Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyorAMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde yapımına kısa süre önce başlanılan pazar yerinde sona yaklaşıldı.

Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor

AMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde yapımına kısa süre önce başlanılan pazar yerinde sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Bayram Öztürk, pazar yerinin yılbaşında teslim edileceğini söyledi.

Taşova Belediyesi tarafından kısa süre içinde hizmete sunulması hedeflenen ve üretici ile tüketicinin aracısız buluşacağı, 12 küçük büfeden oluşan yöresel ürünler ile hediyelik eşyaların satılacağı yöresel ürünler pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Taşova Belediyesi tarafından Doğu Mahallesi'nde yapımına başlanan Yöresel Ürünler Pazar yeri inşası tüm hızıyla devam ediyor. Pazar yeri, önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunulacak.

Taşova Belediyesi, mahalle kültüründe önemli bir yere sahip olan pazarları fonksiyonel olarak daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 3 bin 420 metrekare alan üzerine kurulacak olan Pazar yerinde; Tezgah alanı, zabıta kontrol odası, mescit ve bay-bayan WC bulunacak. Pazar yerinin giriş kısmında 12 adet küçük büfe ve otopark olarak kullanılacak.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Şu anda ilçemizin 15 yıldır arzuladığı, umutla beklediği, yöresel ürünlerimizin satış alanını da kapsayacak olan pazar yeri üzerindeyiz. Hepinizin bildiği gibi Taşova, birçok ürünün yetiştiği ve bu ürünlerinde bir şekilde pazarda yetiştirenler aracılığıyla pazarlandığı önemli mekanlardan bir tanesi. Dolayısıyla ilçemizin tarım girdilerinin fazla olması hasebiyle üretmek ticarette önemli bir aşama olmakla beraber ürettiğinizi pazarlamakta bu aşamanın ikinci merhalesidir. Dolayısıyla Anadolu da tarihten beri var olan pazar yerlerindeki bu tüketim alışkanlığı ve üretilen malların pazarlanması ve vatandaşın bu ihtiyaca dönük ulaşım kolaylığı bizim ticaret anlayışımızla ve geleneksel ticaret anlayışımızla şekillenmiş bir meseledir. Dolayısıyla bizlerde Anadolu'nun en güzel mekanlarından biri olan Taşova'da pazar yeri ile alakalı bu noktadaki satışlarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Gördüğünüz gibi kolonların dikilmeye başlandığı pazar yeri bizim birkaç ay önce proje çalışmasına başladığımız ve yine iki ay önce ihalesini yaptığımız bir alan. Dolayısıyla şuan yaklaşık önümüzde üç aylık bir süre var. İnşallah yılbaşı dolaylarında pazar yerini çevre düzenlemesiyle beraber hizmete sunabileceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor
Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor
Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor
Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor
Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor
Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor
Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor

İsmail Bayram, Amasya, Taşova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşova'da pazar yeri projesinde sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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