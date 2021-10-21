TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grupların gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "Türk basınında yaşanan sorunlar", HDP'nin "SADAT" ve CHP'nin "Kamu görevlilerine yönelik baskıların önlenmesi ve memurların tarafsızlığı" ile ilgili grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Teklifin 5. maddesi üzerinden görüşmelere devam ediliyor.