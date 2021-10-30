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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu - Son Dakika

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu

30.10.2021 16:28
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Gelir dağılımının en kötü, işsizliğin en yüksek olduğu 10 ülke arasındayız. En yüksek enflasyona sahip 10 ülke arasındayız. AK Parti'nin bu ülkeye verebileceği bir şey kalmadı.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Gelir dağılımının en kötü, işsizliğin en yüksek olduğu 10 ülke arasındayız. En yüksek enflasyona sahip 10 ülke arasındayız. AK Parti'nin bu ülkeye verebileceği bir şey kalmadı. Bu iktidarın süresi doldu" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Uşak'a geldi. Sarıgül, programı kapsamında önce partisinin il başkanlığını, ardından da İsmet Paşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşların borcu borçla kapatmaya çalıştığını söyleyen Sarıgül, "10 aydır ülkemin dört yanında 80'den fazla yeri ziyaret ettim. Her yerde derin bir yoksulluk var, geçim sıkıntısı artık dayanılmaz hale gelmiş. Mutfaklarda yangın var. Emeklisi, çalışanı, esnafı, çiftçisi borcu borçla kapatarak yaşamaya çalışıyor. Çok zor bir kış bizi bekliyor. Dar gelirli yurttaşlarım sıkıntı içinde, kara kara düşünüyor. Tarlalarda ekim zamanı geldi. Çiftçiye gübre lazım, hem de hemen lazım" dedi.

'VATANDAŞIN SORUNLARI KONUŞULMUYOR'Halkın sorunlarını konuşan tek parti olduklarını ifade eden Sarıgül, "Ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkmasını istemiyorsak çare bulmak lazım. Peki, bu sorunları konuşan var mı? Siyasetçiler, milletvekilleri ne yapıyor? Kim kiminle ittifak yapacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bunu konuşuyorlar. Halkın sorunlarını konuşan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir" diye konuştu.Sarıgül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz. Ülkemizin, bir saat dahi beklemeye tahammülü olmayan üç sorunu bulunmaktadır. Birincisi işsizlik, ikincisi geçim sıkıntısı ve yoksulluk, üçüncüsü tarım ve hayvancılıktır. Türkiye Değişim Partisi bu sorunları nasıl çözecek? Ekonominin can damarı güven ortamıdır. Hukukta ve demokraside evrensel kurallara uyarak güven ortamını sağlarız. Ekonomiyi ehil ellere teslim ederiz, bu ellere müdahale etmeyiz. Çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcimizi destekleriz, teknolojiye, tekstile önem verir, gösterişe ve israfa son veririz. Şirketlere hazine garantisi vermez, çiftçiye alım garantisi veririz. Devletin bütçesini Ahmet'e, Mehmet'e, Nihat'a değil çiftçiye, esnafa, emekliye, emekçiye harcarız. 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki, Türkiye'miz bir Türkiye daha olur. İşçinin, memurun, emeklinin maaşı iki kat artar. Siftahsız esnaf, işsiz insan kalmaz. Allah'ın izni ve halkımızın desteğiyle iktidara gelecek, Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşturacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarıyla Türkiye'nin yüzü gülecek. Geniş bir nefes alacak."


TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu

Türkiye Değişim Partisi, Togo Cumhuriyeti, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: Bu iktidarın süresi doldu - Son Dakika
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