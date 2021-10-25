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Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini kapatıyor - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini kapatıyor

25.10.2021 16:43
Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini kapatıyor

Uluslararası Af Örgütü, ulusal güvenlik yasası nedeniyle Hong Kong'daki ofislerini kapatma kararı aldı.

Uluslararası Af Örgütü, ulusal güvenlik yasası nedeniyle Hong Kong'daki ofislerini kapatma kararı aldı.

İnsan hakları üzerine çalışmalar yürüten sivil toplum örgütü olan Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesindeki 2 ofisini kapatma kararı aldığını duyurdu. Örgüt yaptığı açıklamada, Çin'in yürürlüğe koyduğu ulusal güvenlik yasasının örgütün faaliyetlerini "etkili bir şekilde imkansız" hale getirdiği belirtti. 40 yılı aşkın bir süredir Hong Kong'da faaliyet gösteren Uluslararası Af Örgütü, yerel ofisin 31 Ekim'e kadar, bölge ofisinin ise yıl sonuna kadar kapatılacağını duyurdu. Örgütün uluslararası yönetim kurulu başkanı Anjhula Mya Singh Bais, söz konusu tartışmalı yasa nedeniyle bu yıl en az 35 grubun dağılmaya zorlandığını ifade etti. Bais, "Bu zor karar, Hong Kong'daki insan hakları örgütlerinin ciddi bir misilleme korkusu olmadan özgürce çalışmasını fiilen imkansız kılan ulusal güvenlik yasasından kaynaklanıyor. Ulusal güvenlik yasasının yol açtığı baskı ve sürekli belirsizlik ortamı, hangi faaliyetlerin cezai yaptırımlara yol açabileceğini bilmeyi imkansız kılıyor" dedi.

Tartışmalı ulusal güvenlik yasası

Çin yönetimi, geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da "ulusal güvenlik yasasını" yürürlüğe koymuştu. Tartışmalı güvenlik yasası, herhangi bir ayrılıkçı eylemi, terörizmi ve yabancı güçlerle gizli anlaşma eylemlerini suç sayıyor ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor. Pekin yönetimi yasanın, suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan şiddetli sokak protestolarından sonra "istikrarı yeniden tesis etmek ve sürdürmek" için gerekli olduğunu savunurken, eleştirmenler ise yasanın suistimale açık olduğunu ve muhalefeti etkili bir şekilde susturduğunu savunuyor. Yasa ile ayrılıkçılar ve demokrasi yanlıları, söz konusu suçları işlemeleri halinde 3 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. - HONG KONG

Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini kapatıyor
Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini kapatıyor

Uluslararası Af Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Hong Kong, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini kapatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Af Örgütü, Hong Kong'daki ofislerini kapatıyor - Son Dakika
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