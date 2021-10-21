Zafer Partili Koncuk'tan, "HDP meşrudur" söylemine eleştiri Açıklaması - Son Dakika

Zafer Partisi Adana Milletvekili İsmail Koncuk, muhalefetin "HDP meşrudur" söylemini eleştirerek, " Türkiye'nin güneyinde bölücü bir yapı oluşturulmaya çalışılırken, bu yapıyı alenen Türkiye'de destekleyen HDP ile kol kola girdiğinizi adeta ilan ederseniz, bu millet bunu görür, değerlendirir." dedi.

Koncuk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletin siyasi çekişmelerden yorulduğunu belirtti.

Muhalefetin, "HDP meşrudur" ifadelerini kullandığını anımsatan Koncuk, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Diyarbakır ziyaretinde verdiği fotoğrafı bütün vatandaşlarımız görüyor. Van'da Ahmet Davutoğlu'nun Kürtçe afişini, hep vatandaşlarımız görüyor." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde, ABD destekli bir terör devletinin oluşturulduğuna dikkati çeken Koncuk, "YPG orada 100 bin kişilik bir ordu oluşturdu ve ABD tarafından teknolojik silahlarla donatılan bir ordu. Türkiye'nin güneyinde bölücü bir yapı oluşturulmaya çalışılırken, bu yapıyı alenen Türkiye'de destekleyen HDP ile kol kola girdiğinizi adeta ilan ederseniz, bu millet bunu görür, değerlendirir." ifadesini kullandı.

Yeni bir siyasi parti olarak, cepheleşmiş siyaseti bitirmek adına üçüncü yol olduklarını dile getiren Koncuk, iktidara gelmeleri halinde Zafer Partisi olarak emekliler için intibak yasasını çıkaracaklarını ileri sürdü.

İsmail Koncuk, 3600 ek gösterge konusunda ise tüm memurları kapsayan bir çalışmanın yapılmasını talep etti.