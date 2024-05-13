Polonya'da Avrupa Parlamentosu Seçimleri Nedeniyle Kabinede Değişiklik - Son Dakika
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Politika

Polonya'da Avrupa Parlamentosu Seçimleri Nedeniyle Kabinede Değişiklik

Polonya'da 4 bakanın Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak olması nedeniyle kabinede değişiklik yapıldı. Yeni kabinede İçişleri ve İdari İşler Bakanı, Kültür ve Miras Bakanı, Devlet Varlıkları Bakanı ve Teknoloji ve Kalkınma Bakanı'nın yerleri değiştirildi. Polonya Cumhurbaşkanı, değişikliklerin ülkenin güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti ve havaalanı projesinin hayata geçirilmesini umut etti.

13.05.2024 16:49
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Polonya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılması nedeniyle kabinedeki 4 bakan değişti.

Polonya'da 4 bakanın 9 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak olması dolayısıyla kabinede değişikliğine gidildi. Yeni kabinede mevcut İçişleri ve İdari İşler Bakanı Marcin Kierwinski'nin yerine Tomasz Siemioniak, Kültür ve Miras Bakanı Bartlomiej Sienkiewicz'in yerine Hanna Wroblewska getirildi. Devlet Varlıkları Bakanı Borys Budka'nın koltuğuna Jakub Jaworowski atanırken, Teknoloji ve Kalkınma Bakanı Krzysztof Hetman ise görevini Krzysztof Paszyk'a devretti.

"Polonya'nın güvenliği açısından önemli değişiklikler"

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki devir teslim töreninde konuşan Andrzej Duda zor zamanlar yaşadıklarını, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla, Rus emperyalizmiyle ve ülkenin Belarus sınırındaki hibrit saldırıyla mücadele ettiklerini söyledi. Söz konusu bakanlıklarda bugün yapılan değişiklerin Polonya'nın güvenliği açısından çok önemli değişiklikler olduğunu ifade eden Polonya Cumhurbaşkanı, Varşova'ya 40 kilometre uzaklıktaki Baranow kasabasında inşa edilecek Centralny Port Komunikacyjny isimli havaalanı projesinin ise bir an önce hayata geçirilmesini ümit ettiğini kaydetti. "Polonya'da gerektiğinde askeri yük de olmak üzere devasa yükü kaldırabilecek büyük bir havaalanına ihtiyaç var" diyen Duda, nükleer enerji santrali inşasının önemine de vurgu yaptı. Nükleer enerji alanında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin temel önemde olduğunu belirten Duda, hükümetten bu konuya özellikle özen göstermesini istedi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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