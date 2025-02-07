Polonya'da Suç İşleyen Göçmenler Sınır Dışı Edilecek - Son Dakika
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Politika

Polonya'da Suç İşleyen Göçmenler Sınır Dışı Edilecek

Polonya\'da Suç İşleyen Göçmenler Sınır Dışı Edilecek

Başbakan Tusk, suç işleyen yabancıların sınır dışı edileceğini açıkladı. Yeni göçmen alımına kapı kapandı.

07.02.2025 22:42
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Polonya Başbakanı Donald Tusk ülkedeki göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonya'da bizlerin misafirperverliğinden yararlanan, organize suç işleyen ve hukuku ihlal eden yabancılar sınır dışı edilecek" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Gdansk kentinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ülkedeki göçmenlere mesaj yollayan Tusk, "Polonya'da organize suç işleyen, hukuku sert bir şekilde ihlal eden yabancılar sınır dışı edilecek" dedi.

Polonya'nın 2 milyona yakın Ukraynalı göçmeni misafir ederek özel durumda olduğunu belirten Başbakan Tusk, ülkeye ek göçmen getirecek Avrupa Birliği Sığınma ve Göç Anlaşması'nı uygulamayacaklarını yineledi. "Argümanıma kulak verilmesinden ve anlaşılmasından memnuniyet duymaktayım" diyen Donald Tusk, Avrupa'yı yasadışı göçten korumak için herkesle iş birliğine açık olduğunu belirtti.

Polonya İçişleri ve İdari Yönetim Bakanı ile Adalet Bakanı'ndan hukuku ihlal eden göçmenlere acil müdahale için hızlı bir plan hazırlamalarını istediğini söyleyen Tusk, alınacak kararların önümüzdeki günlerde görüleceğini ifade etti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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