Polonya'dan Göçmenlere İltica Askısı - Son Dakika
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Politika

Polonya'dan Göçmenlere İltica Askısı

Polonya, Belarus'tan gelen göçmenlerin iltica taleplerini geçici olarak askıya alıyor.

27.03.2025 14:45
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Polonya, Belarus sınırından geçerek ülkeye giren göçmenlerin iltica taleplerini geçici olarak askıya alıyor.

Polonya-Belarus sınırında bahar aylarının gelmesiyle yasa dışı göçmen geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Belarus tarafındaki düzensiz göçmenlerin makine ile çelik duvarı keserek Polonya topraklarına yasa dışı şekilde giriş yapmasının ardından Polonya'dan göçmenleri durdurmayı hedefleyen bir adım geldi. Polonya, Belarus sınırından geçerek ülkeye giren göçmenlerin iltica taleplerini geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonyalı yetkililerin bu hakkı bir seferde 60 güne kadar askıya almasına imkan tanıyan tartışmalı yasa tasarısının Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanmasının ardından kararın geçerli olacağını duyurdu. Tusk, tasarının "bir an bile gecikmeden" kabul edileceğini söylerken, Duda değişikliklerin ülke sınırlarında güvenliğin güçlendirilmesi için gerekli olduğunu belirtti.

Karar eleştirildi

Ancak karar, insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçtiğimiz ay Polonya parlamentosuna çağrıda bulunarak tasarının Polonya'nın uluslararası ve AB yükümlülüklerine aykırı olduğunu ve Polonyalı yetkililerin halihazırda hukuka aykırı ve kötü niyetli geri itmelerde bulunduğu Polonya-Belarus sınırını etkili bir şekilde tamamen kapatabileceğini söyledi. Tusk ise, insan hakları gruplarının eleştirilerini reddetti.

Hükümet daha önce yaptığı açıklamada, askıya alma işleminin yalnızca devlet güvenliğine tehdit oluşturan kişilere, sınırı aşmaya çalışan saldırgan göçmen gruplarına geçici olarak uygulanacağını belirtmişti.

Polonya-Belarus sınırında 21-24 Mart arasında 400 sızma girişimi tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca 2025 yılının başından bu yana Belarus sınırında yaşanan kaçak girişimlerin sayısının 2 bin 300'ü geçtiği ifade edildi.

Çelik duvar projesi 2022'de tamamlanmıştı

Polonya, Litvanya, Letonya ve Finlandiya'da 2021 yılından bu yana Belarus ve Rusya'dan yasa dışı yollarla ülkelerine geçen göçmen sayısında ciddi artış yaşanmasının ardından Polonya, göçmen dalgasını engellemek için Belarus sınırına inşa ettiği 186 km'lik sınır boyunca 5.5 metre yüksekliğindeki çelik duvar projesini 2022 yılında tamamlamıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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