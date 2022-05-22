- Polonya Devlet Başkanı Duda: "Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna'ya ihtiyacı var"

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın saldırılarının ardından küresel gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, "Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna'ya ihtiyacı var" dedi.

Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından yeniden Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna parlamentosuna yaptığı hitabının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ukrayna AB'nin kapılarını açmasına ihtiyaç duyuyor"

Ortak basın toplantısında Ukrayna'nın, Avrupa Birliği'nin kapılarını açmasına ihtiyacı olduğunu aktaran Duda, AB liderlerine Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesi için çağrıda bulunarak, Ukrayna'nın AB üyeliğinin politik ve psikolojik önemine vurgu yaptı. Duda, Ukrayna'nın yeniden inşa ve yapılanma için büyük bir kaynağa ihtiyacı olduğunu ve dünyanın da büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna'ya ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Duda, Zelenskiy ile limanlardaki blokajın kaldırılıp, bu limanlardaki gemilerde bulunan gıda maddelerinin başka limanlara yönlendirilmesini görüştüklerini açıkladı.

AB ve NATO olarak Ukrayna için birlik içinde kalınması gerektiğinin önemini vurgulayan Duda, Ukrayna'nın Rusya'nın etki alanında değil Avrupa'nın bir parçası olmak istediğine dikkat çekerek, Ukraynalıların ülkelerini bu nedenle Rusya'ya karşı cesurca savunduklarını aktardı.

Ukrayna'ya yönlendirilecek yardımları İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak Dünya Ekonomi Forumu'nda konunun gündeme getirileceğini açıklayan Duda, 23-24 Haziran'da yapılması planlanan Avrupa Konseyi toplantısında Ukrayna'ya AB aday ülke statüsü verilmesinin psikolojik ve siyasi öneme sahip olduğunu yineledi.

"Ukrayna'nın yeniden inşasında Polonya'yı lider ülkelerden biri olarak görüyoruz"

Duda'nın ardından söz alan Zelenskiy ise, "Polonya Ukrayna'nın yeniden inşası için bize göre lider ülkelerden biridir. Polonya'ya minnettarız, şehirlerinde kadınlarımızı ve çocuklarımızı karşılayan ve onları ağırlayan harika insanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ukraynalıların insanlarımızı misafir eden Polonyalılara teşekkür ziyaretini bugün yapamayacak olsalar bile zaferimizden sonra insanlarımızı misafir eden bu şehirlere teşekkür ziyareti yapılacaktır" dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik sorunların da ele alındığını aktaran Zelenskiy, hükümetler arası toplantılar yapılacağını ve bu fikri desteklediğini açıkladı. Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin önemini vurgulayan Zelenskiy, ABD'nin, AB ülkelerinin ve tüm dost ülkelerin yardımına ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Duda'nın bugünkü ziyaretinin bu bağlamda çok önemli olduğunu da belirten Zelenskiy, Duda'nın parlamentoda yaptığı konuşmanın tarihi önemi olduğunu ifade etti. AB üyeliği konusunda Duda'nın desteğine çok güvendiklerini açıklayan Zelensky, Ukrayna'nın uzun süredir Avrupa'nın bir parçası olduğunu ancak AB'ye katılım konusunda güçlü elçilere ve dostlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, haziran ayında AB'ye aday ülke statüsü kazanacaklarına inandığını açıkladı.

"Ukrayna ordusu sadece Ukrayna'yı değil Polonya ve tüm Avrupa'nın özgürlüğünü savunuyor"

Ukrayna ordusunun mücadelesi ile ilgili de konuşan Zelensky, Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusunun direnişinden övgü ile bahsetti. Ukrayna ordusunun sadece Ukranya'yı değil Polonya'nın ve tüm Avrupa'nın özgürlüğünü savunduğunu aktaran Zelenskiy, Rus saldırılarının başlamasının ardından ilişkilerin güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.