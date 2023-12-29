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Polonya Hava Sahasını İhlal Eden Cisim Rusya'ya Ait Bir Füze Çıktı - Son Dakika
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Polonya Hava Sahasını İhlal Eden Cisim Rusya'ya Ait Bir Füze Çıktı

Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, Polonya hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan cismin Rusya'ya ait bir füze olduğunu bildirdi. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonya hava sahasına giren cismin tespit edildiği ve alınan önlemlerin algoritmaya uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Polonya Genelkurmay Başkanı Kukula, eldeki verilere göre Rus füzesinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini ve daha sonra hava sahasını terk ettiğini ifade etti. Ayrıca, Polonya medyasında yer alan haberlere göre, ihlal eden füzenin Rusya'ya ait Ch-22 ya da Ch-101 seyir füzesi olduğu aktarıldı.

Polonya Hava Sahasını İhlal Eden Cisim Rusya\'ya Ait Bir Füze Çıktı
29.12.2023 - 18:42,
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Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, Polonya hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan cismin Rusya'ya ait bir füze olduğunu bildirdi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde Ukrayna sınırından Polonya hava sahasına tanımlanamayan bir cismin girdiği duyurulmuştu. Açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosyniak-Kamysz ve Polonya ordusu komuta kademesiyle acil olarak gerçekleştiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya hava sahasının bir cisim tarafından ihlal edilmesini kendi sistemleri aracılığıyla tespit ettiklerini ve algoritmaya uygun olarak tüm önlemlerin alındığını söyledi.

"Füze hava sahamızı terk etti"

Konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula ise eldeki veriler ışığında Polonya hava sahasının bir Rus füzesi tarafından ihlal edildiğini belirtti. Gece boyunca Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerin rotasını takip ettiklerini bildiren Kukula, "Tarafımızca takip edilen füze hava sahamızı terk etti. Bu hem biz hem de müttefiklerimizce teyit edildi. Acaba bir teknik hata meydana gelmiş olabilir mi diye karada da füzenin rotası boyunca muhtemel kalıntılar arayacağız" şeklinde konuştu.

Wieslaw Kukula ayrıca, Rus füzesinin Polonya hava sahasını 40 km derinliğinde ihlal ettiğini, 3 dakikadan az bir süre kaldıktan sonra da Polonya hava sahasını terk ettiğini ifade etti.

Öte yandan Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin Rusya'ya ait Ch-22 ya da Ch-101 seyir füzesi olduğu aktarıldı.

Ukrayna füzesi daha önce 2 Polonya vatandaşını öldürmüştü

15 Kasım 2022 tarihinde de Rusya'nın kitlesel füze saldırılarına karşı Ukrayna'nın fırlattığı bir hava savunma füzesi yanlışlıkla Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşmüş, olayda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
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