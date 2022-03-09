Polonya: "Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD'ye vermeye hazırız" - Son Dakika
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Polonya: "Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD'ye vermeye hazırız"

09.03.2022 00:57
Polonya: "Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD'ye vermeye hazırız"

Polonya, ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Polonya, ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya'nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya istinaden Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Polonya'nın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde ordu envanterinde bulunan Rusya yapımı MİG-29 tipi savaş uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD'den bu adıma karşılık kendilerine benzer operasyonel yeteneklere sahip kullanılmış uçakları tedarik etmesini talep edilirken, söz konusu uçakların satın alma koşullarını derhal kabul etmeye hazır olduklarını kaydedildi. Açıklamada, Polonya hükümetinin NATO'nun MİG-29 uçaklara sahip diğer devletlerini de benzer şekilde davranmaya çağırdığı ifade edildi.

Blinken pazar günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın bu uçakları Ukrayna'nın kullanımına vermeyi kabul etmesi halinde ABD'nin Polonya'ya uçaklarını konuşlandırabileceğini açıklamıştı. Polonya makamları bu konuda kesin bir kararın NATO içinde müştereken alınması gerektiğini ve uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade etmişti. - VARŞOVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya: 'Tüm MİG-29 uçaklarımızı ABD'ye vermeye hazırız' - Son Dakika


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