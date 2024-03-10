Portekiz'de Erken Genel Seçimler Başladı - Son Dakika
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Politika

Portekiz'de Erken Genel Seçimler Başladı

Portekiz\'de Erken Genel Seçimler Başladı

Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.

10.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Portekiz'de halk, eski Başbakan Antonio Costa'nın istifa etmesinin ardından bugün gerçekleştirilen erken genel seçimde oy kullanmaya başladı.

Portekiz'de son 9 yıldır ülkeyi yöneten Başbakan Antonio Costa, yakın çevresindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında istifa etmişti. Portekiz halkı, Costa'nın istifasından 4 ay sonra bugün erken seçim için sandık başına gidiyor. Portekizliler, ülkeyi yönetecek yeni başbakanı seçmek üzere yerel saatle 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy verme işleminin 19.00'da sona ereceği seçimde 1,5 milyonu yurt dışında olmak üzere 10,8 milyon kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.

Aşırı sağ yükselişte

Meclisteki 230 milletvekilinin belirleneceği seçimde 19 siyasi parti yarışıyor. Erken genel seçimler ülkede diktatörlüğün son bulduğu 24 Nisan 1974 tarihinden bu yana iktidarı dönüşümlü paylaşan Sosyalist Parti (PS) ve Sosyal Demokrat Parti'yi (PSD) bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) ile Hristiyan Demokratlar'ın (CSD) kurduğu ve liderliğini PSD Başkanı Luis Montenegro'nun yaptığı Demokratik İttifak (AD) yapılan anketlerde önde çıkıyor. Cuma günü yapılan son anketlerde AD'nin, Costa'nın istifasının ardından Pedro Nuno Santos'un liderliğine getirildiği Sosyalist Parti'den (PS) çok az farkla önde olduğunu ancak salt çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdi.

Anketler, eski bir futbol yorumcusu Andre Ventura'nın lideri olduğu aşırı sağcı Chega'nın ise yükselişte olduğunu gösteriyor. Seçim öncesi anketlerde Chega'nın oylarının son seçimin yapıldığı 2022 yılından bu yana iki kat arttığı öne çıktı.

Ülkede son olarak 30 Ocak 2022'de seçime gidilmişti.

Costa istifa etmişti

Portekiz'de lityum madenciliği ve hidrojen projelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili başlatılan soruşturmanın ardından Portekiz Başbakanı Antonio Costa istifa etmişti. Costa yaptığı açıklamada, istifasını Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ye sunduğunu belirterek, vicdanının rahat olduğunu ve bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Savcılar, söz konusu soruşturmanın baş şüphelisi olarak Portekiz Altyapı Bakanı Joao Galamba'yı belirlemiş, soruşturma çerçevesinde aralarında Costa'nın başdanışmanı Vitor Escaria ile Costa'nın arkadaşı olduğu bilinen Diogo Lacerda Machado da dahil 5 kişi gözaltına alınmıştı. Hükümet binaları da dahil olmak üzere 40'ın üzerinde noktada arama yapılmıştı. - LİZBON

Kaynak: İHA

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