Posof Belediye Başkanı Demirci, Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Posof Belediye Başkanı Demirci, Yeni Parti’ye geçti

Posof Belediye Başkanı Demirci, Yeni Parti’ye geçti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Demirci, kararın kırgınlık veya kişisel hesap sonucu olmadığını, hizmet sorumluluğu gereği aldıklarını belirtti.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partili Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçtiklerini duyurdu. Başkan Demirci, siyasi yolculuğuna ve Posof'a hizmet mücadelesine bundan böyle Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı.

Siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasından geçtiğini ifade eden Demirci, "Bugün, siyasi hayatımın en önemli dönüm noktalarından birini kamuoyuyla paylaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte çalıştığım, omuz-omuza mücadele ettiğim tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte edindiğim dostlukları ve verilen emekleri her zaman saygıyla anacağım. Ancak inandığım değerler, birlikte yürüdüğümüz siyasi anlayış ve milletimize daha güçlü hizmet etme hedefi doğrultusunda; şahsım ve birlikte görev yaptığım encümen üyesi arkadaşımla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek mücadelemizi Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldık.

Bu karar ne bir kırgınlığın ne de kişisel hesapların sonucudur. Bu karar; vicdanımızın, ilkelerimizin ve milletimize olan hizmet sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek önceliğimiz; hemşerilerimize ve aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. Çıktığımız bu yeni yolun ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Destekleri ve dualarıyla her zaman yanımızda olan tüm Posof'lu hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdem Demirci, Yeni Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Posof Belediye Başkanı Demirci, Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:37:13. #7.13#
SON DAKİKA: Posof Belediye Başkanı Demirci, Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.