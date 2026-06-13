Prebilic: GAMER, Beyaz Saray’dan Daha Büyük Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prebilic: GAMER, Beyaz Saray’dan Daha Büyük Olabilir

13.06.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sloven parlamenter Prebilic, Soylu ile görüşmesinde GAMER'in kapasitesinden etkilendiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'ndan Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic, yıllar önce Ankara'da dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hala unutamadığını anlattı.

Bir gazeteciye konuşan Prebilic, Türkiye'nin terörle mücadele politikalarını eleştirdiği görüşmede Süleyman Soylu'nun son derece sert ve kararlı bir tavır ortaya koyduğunu söyledi. Prebilic, Soylu'nun Avrupa'nın güvenli ve huzurlu ortamlarında yaşayanların Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri tam olarak anlayamadığını ifade ettiğini belirterek, görüşmede zaman zaman hararetli bir tartışma yaşandığını aktardı.

Ancak Prebilic'in hafızasında en çok yer eden bölüm, görüşmenin ardından gerçekleştirilen GAMER ziyareti oldu.

Prebilic, Süleyman Soylu'nun kendilerini İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) götürdüğünü anlattı. Türkiye'nin dört bir yanından canlı görüntülerin takip edildiği, güvenlik ve kriz yönetiminin anlık olarak koordine edildiği merkezi gezen Prebilic, gördüğü kapasite karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Prebilic, "Burası Beyaz Saray'daki Situation Room'dan daha büyük olabilir diye düşündüm" sözleriyle GAMER'in teknolojik altyapısını ve operasyonel kapasitene olan şaşkınlığını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Beyaz Saray, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Prebilic: GAMER, Beyaz Saray’dan Daha Büyük Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı
Otokoç’a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:29
Özgür Özel’e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 12:32:22. #7.13#
SON DAKİKA: Prebilic: GAMER, Beyaz Saray’dan Daha Büyük Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.