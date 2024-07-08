Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor

Politika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir ömür boyu beraber olmaya "evet" diyen çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Her gün, her hafta çok sayıda çiftin nikah merasimini gerçekleştiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, düğün merasimlerinin tamamına katılmaya gayret gösterirken, vatandaşların en özel günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

"Her hafta onlarca çiftimizin nikahlarının kıyıyor, mutluluklarına ortak oluyoruz"

İmkan buldukça hemşehrilerinin davetlerine yetişmeye gayret edip heyecanlarına ortak olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Her hafta onlarca çiftimizin nikahlarının kıyıyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Dünyaevine giren çiftlerimizin mutluluklarının, birbirlerine olan sevgi ve saygının her geçen gün artarak devam etmesini temenni ediyorum. Çiftlerimizin evliliklerini, bir ömür boyu saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yürütebilmelerini temenni ediyor, dünya evine giren tüm vatandaşlarımıza ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikah merasiminde mutluluğu gözlerinden okunan çiftler, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve nikahlarını kıymalarından dolayı Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkürlerini iletti. - ANKARA