Putin, yeniden seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Putin, yeniden seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Çiang ile görüşecek, birçok anlaşmayı imzalayacak ve Harbin kentini ziyaret edecek.

15.05.2024 23:50
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Çin'in başkenti Pekin'e gelen Putin, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek ve 2 ülke arasında üzerinde varılan birçok anlaşmayı imza atacak.

Putin, ayrıca Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir görüşme yapacak. Putin Çin temasları sırasında 2 ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 75. Yıl onuruna düzenlenecek olan bir baloya katılacak. Putin, ayrıca Çin'in Harbin kentini ziyaret edecek. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin, yeniden seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi - Son Dakika

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