Putin Nükleer Doktrini Güncelledi

Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer doktrini güncelledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin kararının ardından ülkesinin nükleer doktrinini güncelleyerek saldırılara verilecek karşılığın kapsamını genişletti. Güncellenen belgeye göre Rusya, herhangi bir nükleer güç tarafından desteklenen ülke tarafından topraklarına yapılacak konvansiyonel bir saldırıyı ortak saldırı olarak kabul edecek ve karşılık olarak nükleer silah kullanmayı değerlendirecek.

Belgede ayrıca askeri koalisyon üyesi bir devletin Rusya'ya yönelik saldırısının Moskova tarafından tüm koalisyonun saldırısı olarak kabul edileceği vurgulandı. Doktrinde potansiyel bir düşmanın füze savunma sistemleri, orta ve kısa menzilli balistik füzeler, hassas nükleer olmayan ve hipersonik silahlar, silahlı insansız hava araçları ve yönlendirilmiş enerji silahları konuşlandırmasını nükleer misilleme saldırısı için gerekçe olarak nitelendirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilerin değişikliklerinin zamanlamasının Biden yönetiminin kararıyla bağlantılı olup olmadığını sorması üzerine güncellemelerin "zamanında" yapıldığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına onay vermişti. - MOSKOVA