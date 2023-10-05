Putin: Rusya'nın varlığı tehlikeye girerse nükleer silah kullanırız - Son Dakika

Putin: Rusya'nın varlığı tehlikeye girerse nükleer silah kullanırız

Putin: Rusya\'nın varlığı tehlikeye girerse nükleer silah kullanırız
Son Güncelleme: 05.10.2023 19:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirtti. Putin, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayı düşünen hiç kimsenin aklı başında olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirterek, "Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum." dedi.

Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

Karabağ'daki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in "Rusya'nın Ermeni halkına ihanet ettiği" yönündeki sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Putin, bir halk deyişi kullanarak, AB'nin yaptığı bir şey için başkalarını suçlamaması gerektiğine dikkat çekti.

Rusya'nın pek çok defa Ermenistan'a Karabağ çevresindeki 5 bölgeyi Bakü'ye iade etme ve Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantıyı koruma konusunda uzlaşma teklifinde bulunduğunu vurgulayan Putin, bunun dikkate alınmadığının altını çizdi.

Putin, Moskova'nın Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması aracılığıyla Laçin koridorunun ve bölgedeki Ermenilerin güvenliğini garanti altına almaya hazır olduğunu ancak Erivan'ın savaşmayı istediğini anımsattı.

"Karabağ resmen Azerbaycan'ın"

Erivan'ın Avrupa'da Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu kendisinin kabul ettiğini hatırlatan Putin, kendisinin de bunu basından öğrendiğini söyledi.

Putin, "Karabağ resmen Azerbaycan'ın parçası oldu. Modern Ermeni devletinin tutumu budur. Biz ne yapabiliriz ki?" diye konuştu.

Karabağ'da bugün bulunan Rus Barış Gücü'nün durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Putin, bu güçlerin yazılı olarak düzenlenmiş herhangi bir statüsü bulunmadığını ve her şeyin Kasım 2020'deki üçlü bildirgeye bağlı olduğunu belirtti.

Putin, "Barış güçlerinin hakları tek bir şeyden ibaretti. Ateşkese uyulup uyulmadığını denetlemek. Başka hiçbir hakları yoktu." dedi.

Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Barış Gücü'nün halihazırdaki statüsü için Moskova ile ikili görüşmek istediğini, Erivan'ın da bu hususun Bakü tarafıyla görüşülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

"Rusya, iki nedenle nükleer silah kullanır"

Rusya'nın nükleer silah kullanma durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Putin, "Rusya'nın askeri doktrininde, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının olası 2 nedeni var. Birincisi; nükleer silahların bize karşı kullanılması, yani buna cevap olarak sözde bir karşı saldırıda kullanılmasıdır." ifadesini kullandı.

Bu silahların kullanılacak olmasının ikinci nedeninin; "Rus devletinin varlığına yönelik tehdit" olduğunu belirten Putin, "Rusya'ya karşı konvansiyonel silahlar kullanılsa bile Rusya'nın bir devlet olarak varlığı tehlikeye girer." değerlendirmesinde bulundu.

Rus askeri doktrininde, nükleer silahlarla ilgili bir değişiklik yapmaya gerek olmadığının altını çizen Putin, bugün Rus devletinin varlığını tehdit edecek bir durumun olmadığına dikkati çekti.

Putin, "Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin: Rusya'nın varlığı tehlikeye girerse nükleer silah kullanırız - Son Dakika


Son Dakika
19:21 MİT'ten Suriye'ye operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesis ve binalar vuruldu
19:11 Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı
18:33 Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
18:33 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
18:22 Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu seçim dönemindeki mutfak videoları üzerinden eleştirdi
17:42 İngilizler'e kök söktüren Davinson Sanchez, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
17:20 Meral Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin Eskişehir adayı Melih Aydın oldu
17:11 Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına iki cümlelik yanıt verdi
16:54 Erdoğan mesajı vermişti! SİHA'lar Kamışlı'daki terör bölgelerini yerle bir etti, bölgeden dumanlar yükseliyor
16:54 Son anda yine sakatlanan Arda Güler'den haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 19:48:59. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: Rusya'nın varlığı tehlikeye girerse nükleer silah kullanırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement