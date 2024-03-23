Putin, terör saldırısı sonrası ulusal yas ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da konsere gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası yaptığı konuşmada 24 Mart (yarın) için ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini duyurarak, "Teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde konser salonuna gerçekleştirilen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Rus halkına seslendi. Terör saldırısını gerçekleştirenlerin yakalandığını belirten Putin, "Faillerin 4'ü de bulunup gözaltına alındı. Saklanmaya çalıştılar ve sınırı geçmeleri için Ukrayna'ya doğru ilerlediler. Toplamda 11 kişi gözaltına alındı" dedi. Saldırının barbarca ve kanlı bir şekilde gerçekleştirildiğinin de altını çizen Putin, "Suçlular soğukkanlılıkla öldürmeye, Nazilerin bir zamanlar yaptığı gibi Rusları yakın mesafeden vurmaya gittiler. Crocus'taki terör eyleminin kurbanı hiçbir suçu olmayan onlarca sivil oldu" ifadelerini kullandı.
"Teröristleri yalnızca intikam bekliyor"
Saldırıyı gerçekleştirenlerin ağır şekilde cezalandırılacağını ifade eden Rus lider, bu saldırının arkasında olanların da tespit edileceğini vurgulayarak, "Teröristlerin tüm suç ortaklarını tespit edip cezalandıracağız. Teröristleri yalnızca intikam bekliyor. Gelecekleri yok" diye konuştu.
Saldırının önceden planlanmış bir terör saldırısı olduğunu da söyleyen Putin, "Sadece dikkatle planlanmış bir terör saldırısıyla değil, aynı zamanda önceden hazırlanmış bir toplu katliamla da karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.
Vladimir Putin ayrıca 24 Mart (yarın) için ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini de duyurdu. - MOSKOVA
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
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