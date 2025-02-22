Pütürge Belediye Başkanı Sülük, Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Sorunları Dinledi

Politika

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Timurtaş, Nohutlu Mahalle Muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinlerinin talepleri ve yaşadıkları sorunlar ele alındı.

Başkan Sülük, misafirlerinin görüş ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Sülük, sorunların çözümü için ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya katılan mahalle muhtarı ve vatandaşlar, kendilerini dinleyen ve çözüm odaklı yaklaşan belediye yönetimine teşekkür etti. Başkan Sülük ise ilçenin gelişimi ve halkın refahı için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - MALATYA