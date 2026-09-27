RAF Fairford yakınında 5 kişi terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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RAF Fairford yakınında 5 kişi terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındı

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İngiltere'de ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında kullanılan RAF Fairford Hava Üssü yakınında 5 kişi, terör eylemi hazırlığı şüphesiyle bugün gözaltına alındı. Trump “İngiltere'deki gözaltı harikaydı” derken soruşturmada İran bağlantısı ihtimali araştırılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınında gerçekleştirilen operasyona ilişkin, " İngiltere'deki gözaltı harikaydı. İnanılmaz bir iş. Kalemize büyük zarar vermeye çalışıyorlardı ve İngilizlerle birlikte çalışmak harika sonuç verdi. Uzun süredir onları gözetim altında tutuyorduk ve yakaladık" dedi.

İngiltere'de ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınında 5 kişi, terör eylemi hazırlığı şüphesiyle bugün gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Chicago şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İngiltere'deki gözaltı harikaydı. İnanılmaz bir iş" ifadelerini kullanarak, gözaltına alınan şüphelilerin uzun süredir takip edildiğini belirtti.

Trump açıklamasında, "Kalemize büyük zarar vermeye çalışıyorlardı ve İngilizlerle birlikte çalışmak harika sonuç verdi. Uzun süredir onları gözetim altında tutuyorduk ve onları yakaladık" ifadelerini kullandı.

İran bağlantısı araştırılıyor

Soruşturmaya yakın bir kaynak, saldırının İran bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Bununla birlikte Rusya kaynaklı bir sabotaj operasyonu ihtimalinin de araştırıldığı belirtildi. Terörle Mücadele Polisliği Kıdemli Ulusal Koordinatörü Vicki Evans, soruşturmanın henüz erken aşamalarında olduğunu belirterek, 5 şüphelinin gözaltında tutulduğunu söyledi.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Polis, bomba imha ekiplerinin şüpheli minibüsleri incelemesi sırasında hava üssünün çevresinde 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturdu. Yakındaki bir köyde bulunan 85 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, silahlı polis ekipleri bölgede devriye gezdi.

İngiliz hükümeti de Başbakan Andy Burnham'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Burnham, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, RAF Fairford yakınlarında yaşanan olayın bölge sakinleri ve ülkedeki gelişmeleri takip edenler açısından endişe verici olduğunu ifade etti.

İran daha önce İngiltere'yi uyarmıştı

İngiltere, temmuz ayında silahlı kuvvetlerin ülkeyi muhtemel saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD bombardıman uçaklarının RAF Fairford'dan havalanmasına izin verilmemesi yönündeki uyarısının ardından gelmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıların düzenlenmesinde kullanılan herhangi bir üssün meşru hedef olacağını belirtmişti.

İngiliz hükümeti, ABD'ye Fairford'da konuşlandırılan bombardıman uçaklarını Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldıran İran füze mevzilerine yönelik operasyonlarda kullanma izni vermişti.

Üsse doğru ilerleyen 3 şüpheli araç ihbarı

İngiliz polisi, bugün erken saatlerde ülkenin batısındaki RAF Fairford Hava Üssü'ne doğru ilerlediği belirtilen 3 şüpheli minibüs hakkında ihbar alındığını açıklamıştı. İhbarın ardından bölgeye silahlı polis ekipleri sevk edilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltında tutulduğu bildirilmişti. Polis, olayın kontrol altına alındığını açıklamış, ancak şüphelilerin kimlikleri veya herhangi bir örgütle bağlantıları konusunda henüz resmi bir açıklama yapmamıştı.

Kaynak: İHA
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