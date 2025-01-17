Rahşan Ecevit, Vefatının 5. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Politika

Rahşan Ecevit, Vefatının 5. Yılında Anıldı

Rahşan Ecevit, 5. vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı, DSP lideri saygı duruşunda bulundu.

17.01.2025 12:17
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DSP'nin Kurucu Genel Başkanı, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı Rahşan Ecevit, vefatının 5. yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma programına DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki parti heyeti katıldı.

Aksakal, yaptığı konuşmada, 5 yıl önce vefat eden Rahşan Ecevit'i saygı ve şükranla andı.

Türk kadınının geleneksel tüm özelliklerini üzerinde taşıyan Rahşan Ecevit'in, Türk milletinin tüm fertlerinin refahı ve mutluluğu için Onursal Genel Başkan ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in bir an bile izinden ayrılmadığını belirten Aksakal, "Yaşamının sonunda onun can yoldaşının yanında olmasını sağladık. Bu sürece olumlu katkısını esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Demokratik Sol Partiyi halka hizmet yolunda daima güçlü tuttuklarını ve tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Ecevit adına en küçük bir leke getirmedik, getirilmesine de müsaade etmedik. Mücadelemizi, herhangi bir inanç kaybına fırsat vermeden sürdürmeye kararlıyız. Geçmişte sizlerin sağladığı imkanlarla kişisel ikballerini kurgulamış, siz gidince başka mecralarda ikbal arayışına girenlerin, bizi yok etmeye çalışanlarla hedef birliği yapma çabalarına en güçlü şekilde karşı durduk ve durmaya devam edeceğiz."

Dua okunması ve kabre karanfil bırakılmasının ardından anma programı sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Rahşan Ecevit, Vefatının 5. Yılında Anıldı - Son Dakika

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