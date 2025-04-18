Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

CHP'ye kayyum atanacağını iddia etmesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı konuştu. Kaynağının 2 CHP'li vekil olduğu iddiasını yalanlayan Kütahyalı, "Çok yanlış bir tweet. Nereden baksan ahmakça. Sonra fark ettim hemen düzelttim. Ben savcıya ifademde de söyledim. Ben haberciliği ve gazeteciliği beceremeyen bir adamım." dedi.

18.04.2025 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'ye kayyum atanacağı iddiası ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Kütahyalı'dan açıklama geldi.

KÜTAHYALI: BEN GAZETECİLİĞİ BECEREMEYEN BİR ADAMIM

Ensonhaber'e konuşan Kütahyalı'ya kaynağının 2 CHP'li olduğu iddiası soruldu. Kütahyalı, "O doğru değil." yanıtını verdi. Yaptığı paylaşımın çok yanlış olduğunu söyleyen Kütahyalı dikkat çeken ifadeler kullandı. Kütahyalı, "Çok yanlış bir tweet. Nereden baksan ahmakça. Sonra fark ettim hemen düzelttim. Ben savcıya ifademde de söyledim. Ben haberciliği ve gazeteciliği beceremeyen bir adamım. Ben bir köşe yazarı olarak medyaya başladım." dedi.

KÜTAHYALI'NIN "KAYYUM" İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'ye kayyum atanacağını iddia etmişti. Kısa süre sonra bunun doğru bilgi olmadığını öğrendiğini açıklayan Kütahyalı'nın paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda da "kayyum" iddiasının doğru olmadığı belirtilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kütahyalı'nın paylaşımı sonrası Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı da "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Rasim Ozan Kütahyalı, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 1241:
    sen gazeteciliği beceremiyorsan şimdiye kadar ne iş yapıyordun hayatını nasıl idame ediyordun gazeteci değilsin, komedyen değilsin,spor yorumcusu değilsin, siyasetçi değilsin,sen nesin arkadaş !!? 40 1 Yanıtla
  • 32321216034i:
    Turkurdugumu yalıyorum diyorsun yani 18 1 Yanıtla
  • 145353:
    yusuf yusuf nelere kâdir 18 1 Yanıtla
  • Ea01121989:
    tukurdugunu yalayan bir adamsin, senin gazeteci olmadigini biz senelerdir sana soyluhoruz 18 0 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    pardon adammı dedin....çok guldüm 16 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sen kendine sovdurup tazminat almanın peşine düşen bir cnlisin. 6 0 Yanıtla
  • Muzaffer Karaahmetoglu:
    sen çok berbat bir insansın 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    sen insanlığıda beceremeyen bi adamsın 4 0 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    sen anca kendini becerirsin karekter yoksunu fetö cü 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ZATEN EĞİTİMİN GAZETECİLİK İÇİN YETERLİ DEĞİLDI Kİ ....EGİTİMİNİ SLDIĞIN İŞİ YAPANLAR MESLEĞİNDE BAŞARILI OLUR. 3 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Karektersiz demek büyükleri bayağı kızmış tehdit etmiş belediyeleri aldılar sura partide kapatıp yeni partı kurulsun ki CHP ismini unutturacak 0 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Senin ne olduğun belli gücün kolesisin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:03:53. #7.11#
SON DAKİKA: Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement