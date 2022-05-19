REMZİ ÇAYIR: FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KABUL EDİLMESİ BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİL - Son Dakika
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REMZİ ÇAYIR: FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KABUL EDİLMESİ BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİL

19.05.2022 13:34

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, 'Türkiye'nin milli ve beraberliğine, bütünlüğüne kasteden terör unsurlarını içinizde barındırıp, yanımızda da duramazsınız. Bu sebeple NATO'ya üyeliklerinin kabul edilmesi bu aşamada doğru değildir' dedi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, 'Türkiye'nin milli ve beraberliğine, bütünlüğüne kasteden terör unsurlarını içinizde barındırıp, yanımızda da duramazsınız. Bu sebeple NATO'ya üyeliklerinin kabul edilmesi bu aşamada doğru değildir' dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, 23 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu davasının görüleceğini belirterek, 'Onunla birlikte uzun süre yol yürüyen, arkasında dimdik duran ve korumalığını yapan Erol Yıldız kardeşimiz bir polis değildi, içimizden biriydi ve bu hareketin mensubuydu. Hiç umulmadık bir anda aramızdan ayrılışı gerçekten bize zor geldi, hepimizi sarstı. Kendisine rahmet, ailesine sabır diliyorum. Olayla ilgili ne kadar soru işareti varsa savcılığın gidereceğini düşünüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu davası gibi olmaması lazım. 13 yıl oldu o davada herhangi bir ilerleme yok. Helikopterden parça sökenleri 23 Mayıs'ta hırsızlıktan yargılıyorsunuz. Bu iddianame bile tek başına delil karartmanın delilidir' ifadelerini kullandı.

'FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİKLERİNİN KABUL EDİLMESİ BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİLDİR'

Çayır, Rusya- Ukrayna savaşı ile NATO'nun öneminin arttığını belirterek, 'Avrupa'nın farklı ülkeleri orada barınma isteklerini NATO'ya ilettiler. Finlandiya ve İsveç'in bu anlamda başvuruları anlaşılır bir durumdur. Ancak siz Türkiye'nin milli ve beraberliğine, bütünlüğüne kasteden terör unsurlarını içinizde barındırıp, yanımızda da duramazsınız. Duracaksınız burada dost gibi durmalısınız. ya dost gibi davranacaksınız ya da düşman gibi düşman safında duracaksınız. Bu sebeple NATO'ya üyeliklerinin kabul edilmesi bu aşamada doğru değildir.' şeklinde konuştu.

Çayır, emeklilikte yaşa takılanların, daha önceki yasalara göre kazanmış oldukları haklarını kaybettiğini anımsatarak, o kişilerin haklarının iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

'MİLLETİN GELECEĞİNE KEPÇE VURMAKTIR'

Konuşmasının sonunda Atatürk Havalimanı ve seçim hazırlıklarına değinen Remzi Çayır, 'Altyapısı olan, aynı anda binlerce uçağın inip-kalkabileceği bir Atatürk Havalimanını daha güncel hale getirmek varken, millet bahçesi yapmak hangi aklın ürünüdür. O kadar yer var, gidip oralarda park da bahçe de yapabilirsin. Yeşil alan mutlaka gerekli, toprakla insanların buluşması mutlaka gerekli ama işlevi olan bir havalimanına kepçe vurmak gerçekten bu çağda milletin geleceğine kepçe vurmaktır. Seçimler yakın bu sebeple çok çalışmamız lazım. Bu hareketi milletle buluşturmamız lazım. Bu yola neden çıktığımızı millete anlatmalıyız. Millet bizi anladığı anda her şeyin değişeceğine inanıyorum. Üçüncü yolumuz vardı, dün bahsetmiştim. Bize benzeyen, bize inanan partileri yanımıza alarak kendi adayımızı ortaya koyup, pazarlıkların içerisine girmeden, milletin geleceği ile önceleyerek bir şeyler yapmak uğruna meydana çıkacağız. Kongreden hemen sonra 100 bin imza ile ilgili bir kampanya başlatacağız' dedi.

REMZİ ÇAYIR: FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KABUL EDİLMESİ BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİL
REMZİ ÇAYIR: FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KABUL EDİLMESİ BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİL
REMZİ ÇAYIR: FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KABUL EDİLMESİ BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİL
REMZİ ÇAYIR: FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KABUL EDİLMESİ BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİL

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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: REMZİ ÇAYIR: FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KABUL EDİLMESİ BU AŞAMADA DOĞRU DEĞİL - Son Dakika
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