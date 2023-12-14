Remzi Çayır: Türkiye\'nin bireylerin insanca yaşadığı yeni bir sisteme ihtiyacı var

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Siyaset kurumu, siyasi partiler yasası, seçim yasası başta olmak üzere değişmez maddeler hariç anayasanın tamamının değişmesi lazım. Türkiye'nin bireylerin insanca yaşadığı bir anayasaya, yeni bir sisteme ihtiyacı var. Bize doğruyu yaptıracak bir sistem kurmak zorundayız" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, şiddetin spora ve hayata bulaşmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek "Bu çağda böyle bir durumun yaşanması gerçekten kötüdür. Halil Umut Meler'e yumruk atılması spor ve insanlık adına ne kadar acı ve üzücü bir durumsa, diğer taraftan bu vatan için şehit olmuş gencecik bir teğmen var adı da Alperen Emir. Bir gün de çıksın biri desin ki, şehitleri kanıksadık bu ülkede. Bu kadar şehit varken hiçbir şey olmamış gibi hareket etmemiz normal midir? Vatanla, şehitle, milletle ilgili bütün hassasiyetlerimiz uyuşturulmaya bırakıldı. Hala neden şehit geliyor, sebep nedir? Buna itiraz eden, söylenen yok. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçek gündemleriyle geleceğe bakması lazım. Bu yaklaşımı biz Milli Yol Partisi olarak reddediyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ BU YOLDA ŞEREFLİCE YÜRÜMEK'

Çayır, yaşanan ekonomik sıkıntılar ile ilgili, "Milletimiz geçim derdi içerisindedir. Şartlar gittikçe zorlaşmaktadır. Hane içerisinde birkaç çalışan kişi olsa bile geleceği ile ilgili endişe duymaktadır. Alım gücü düşmüş, gelecek kaygısı olan bir topluluk haline geldik. Biz Milli Yol Partisi olarak birçok şeyi değiştirmek için yola çıktık. Bizim işimiz ne olursa olsun oy almak veya ne olursa olsun bir şey yapmak değildir. Hedefimiz bu yolda şereflice yürümek ve siyaseten kaybetsek bile doğruyu söylemekten ve yapmaktan geri kalmamaktır. Türkiye'nin topyekün bir sistem ve yapısal değişikliğe ihtiyacı vardır. Baştan beri söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğiz. Doğru olan şeyleri tekrar etmekte yarar var. Siyaset kurumu, siyasi partiler yasası, seçim yasası başta olmak üzere değişmez maddeler hariç anayasanın tamamının değişmesi lazım. Türkiye'nin insanca, şereflice bireylerin yaşadığı bir anayasaya, yeni bir sisteme ihtiyacı var. Eski sistemle bu işler yürümüyor. Bizi öğütmeyecek, sözlerimizi yok etmeyecek, bize doğruyu yaptıracak bir sistem kurmak zorundayız. Bu sistemin adı da adalettir. Bizler Milli Yol'a baş koymuş, vatana, milletin geleceğine baş koymuş; 'milletim, vatanım, devletim, istikbalim yaşasın ama ben yaşamayayım' diyen bu kadroların bu topluma söyleyeceği sözleri var. Biz ezber bozmaya geliyoruz. Dün söylediğini bugün yutanlarla bir olamayız" dedi.

Çayır, yerel seçimlere ilişkin, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde farkımız şu, evlerini, şehirlerinizi mezarınız yapmayın. Yatay şehirciliğe evet, dikey şehirciliğe hayır. Kim ki seçiliyor sorumluluk alıyor, hesap verecek. Yaptığı yanlış yönetimden dolayı belediyeyi, halkı zarara uğrattığı için yargılanan belediye başkanı örneği var mıdır? Bizim kuracağımız sistemde yaptığının da yapamadığının da karşılığı var" dedi.